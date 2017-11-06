WhatsApp mesajlarını çevrimiçi olmadan yanıtlayabilirsiniz

Eğer konuşmanın tamamını görmek yerine, sadece gelen mesajı görüp cevaplamak istiyorsanız, bunun için telefonunuz Android Nougat ya da üzeri bir işletim sistemine sahip olmalı. Telefonunuz bu özelliklere sahip ise, bildirim menüsünü açtıktan sonra WhatsApp bildirimin altında duran “yanıtla” butonuna tıklayarak mesajı yanıtlayabilirsiniz. Mesajı bildirim menüsünden yanıtlarsanız, diğer kişiler sizi çevrimiçi göremez.

Konuştuğunuz kişiye yanıt vermek için bir başka yol ise, telefonunuzdaki Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatmak. Telefonunuzun internet ile bağlantısını kesin ve sohbete girin. Mesajınızı yazıp gönderin. Daha sonra WhatsApp’tan çıkın. Bu işlemleri tamamladıktan sonra internetinizi açabilirsiniz. İnterneti açtığınızda mesaj karşıya gidecektir ve siz çevrimiçi görünmeyeceksiniz.