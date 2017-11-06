Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>WhatsApp mesajlarını çevrimiçi olmadan yanıtlayabilirsiniz

    WhatsApp mesajlarını çevrimiçi olmadan yanıtlayabilirsiniz

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 11:31 | Son Güncelleme:

    Bir sebepten dolayı, WhatsApp’ta bir arkadaşınızın mesajını yanıtlarken, diğer kişilere çevrimiçi görünmek istemeyebilirsiniz. Çevrimiçi görünmeden mesajı yanıtlayabilmek için birçok yöntem bulunuyor.

    Eğer konuşmanın tamamını görmek yerine, sadece gelen mesajı görüp cevaplamak istiyorsanız, bunun için telefonunuz Android Nougat ya da üzeri bir işletim sistemine sahip olmalı. Telefonunuz bu özelliklere sahip ise, bildirim menüsünü açtıktan sonra WhatsApp bildirimin altında duran “yanıtla” butonuna tıklayarak mesajı yanıtlayabilirsiniz. Mesajı bildirim menüsünden yanıtlarsanız, diğer kişiler sizi çevrimiçi göremez.

    Konuştuğunuz kişiye yanıt vermek için bir başka yol ise, telefonunuzdaki Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatmak. Telefonunuzun internet ile bağlantısını kesin ve sohbete girin.  Mesajınızı yazıp gönderin. Daha sonra WhatsApp’tan çıkın. Bu işlemleri tamamladıktan sonra internetinizi açabilirsiniz. İnterneti açtığınızda mesaj karşıya gidecektir ve siz çevrimiçi görünmeyeceksiniz.

    Etiketler: WhatsApp çevrimiçi olmadan mesajları yanıtlama , Mesajları çevrimiçi olmadan yanıtlama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri