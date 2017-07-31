Whatsapp kullanıyorsanız bunları mutlaka bilin!

31 Temmuz 2017 - 07:25Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 07:25
WhatsApp, sürekli olarak yeni işlevlerle güncelleniyor ve bu sayede dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. WhatsApp kullanımınızı bir seviye yukarı taşımak istiyorsanız, onun çok sayıdaki işlevlerinden faydalanmanız gerekli. İşte WhatsApp'ın gizli ve açık herkesin bilmesi gereken en iyi işlevleri...
1. Okundu Onaylarını Kapatın: Okundu bilgilerini başkalarıyla paylaşmak istemiyorsanız, sağ üstteki Menü düğmesine dokunun ve Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip edin. Burada Okundu Onayı kutucuğunun işaretini kaldırın.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.