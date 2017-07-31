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    Whatsapp kullanıyorsanız bunları mutlaka bilin!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 07:25Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 07:25

    WhatsApp, sürekli olarak yeni işlevlerle güncelleniyor ve bu sayede dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. WhatsApp kullanımınızı bir seviye yukarı taşımak istiyorsanız, onun çok sayıdaki işlevlerinden faydalanmanız gerekli. İşte WhatsApp'ın gizli ve açık herkesin bilmesi gereken en iyi işlevleri...

    1. Okundu Onaylarını Kapatın: Okundu bilgilerini başkalarıyla paylaşmak istemiyorsanız, sağ üstteki Menü düğmesine dokunun ve Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip edin. Burada Okundu Onayı kutucuğunun işaretini kaldırın.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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