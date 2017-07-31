Whatsapp kullanıyorsanız bunları mutlaka bilin!

1. Okundu Onaylarını Kapatın: Okundu bilgilerini başkalarıyla paylaşmak istemiyorsanız, sağ üstteki Menü düğmesine dokunun ve Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu takip edin. Burada Okundu Onayı kutucuğunun işaretini kaldırın.

Bu seçeneği kapattığınızda kendi mesajlarınızın okunup okunmadığını da göremeyeceksiniz.

2. Durum Güncellemesi Paylaşın: WhatsApp'a yeni eklenen Durum işlevi sayesinde Instagram veya Snapchat'teki gibi kendiliğinden kaybolan durum güncellemeleri paylaşabiliyorsunuz. Bunun için Durum sekmesine kaydırın ve Durum Güncelle'ye dokunun. Burada bir fotoğraf seçebilir veya yeni bir fotoğraf çekebilirsiniz. Video çekmek için kamera düğmesini basılı tutun.

3. Herkese Mesaj Yayınlayın: Birçok arkadaşınıza mesaj yollamak istiyorsunuz ama hepsini bir gruba eklemek istemiyorsunuz. Bunu Facebook'ta yapabilirsiniz ancak bunun da kendine has bazı sorunları var. Çözüm, WhatsApp'taki Yayın işlevini kullanmak. Menü > Yeni yayın yolunu izleyin. Bu şekilde göndereceğiniz mesaj, epostadaki BCC'de olduğu gibi herkese tek tek gidecek.

4. Çağrı Yapın: Arama sekmesine kaydırarak WhatsApp arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Sesli görüşme için telefon simgesine, videolu görüşme için kamera simgesine dokunun.

5. Web üzerinden kullanın: Masanızda çalışırken gelen mesajlara cevap vermek için her defasında elinizi telefonunuza götürmenize gerek yok WhatsApp Web'i kullanarak mesajlarınızı web üzerinden, klavyenizle cevaplayabilirsiniz.

6. Sohbetlerinizi Yedekleyin: Sohbetleriniz muhtemelen sizin için önemli. Yedekleme işini WhatsApp sizin için yaptığı için mesajlarınızı kaybetmekten endişe etmeyin. iPhone'da Ayarlar > Sohbet Ayarlar > Sohbet yedeği yolunu izleyin ve Otomatik Yedekleme'nin etkin olmasına dikkat edin.

Android'de ise Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği yolunu takip ederek düzenli olarak yedek aldığınızdan emin olun. Günlük, haftalık ve aylık yedek alabilir, dilerseniz videoları da yedeğe dahil edebilirsiniz.

7. Mesajlara Yıldız Ekleyin: Daha sonra kolayca bulmak isteyeceğiniz mesajlara yıldız ekleyebilirsiniz. Bunun için mesaja uzun dokunun ve üstteki çubukta beliren yıldız simgesine dokunun. Yıldızlı mesajları daha sonra bulmak için üstteki isme dokunun ve yıldızlı mesajlara dokunun.



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