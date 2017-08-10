Whatsapp kullananlara kötü haber: Mesajlarınız silinebilir!

WhatsApp, avantajları kadar bazı olumsuz özellikleriyle de konuşuluyor. O yüzden popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki mesajlarınız tehlikede olabilir.

Uygulama marketlerinde yer alan bir uygulama ile son derece hızlı bir şekilde, WhatsApp'taki bilgilerimizin ele geçirilmesinin mümkün olduğu iddia ediliyor.

Whatsapp for Whatscan isimli bir uygulama, WhatsApp Web uygulamasının QR kodunu kullanarak çalışıyor ve kendini bir bilgisayar gibi tanıtıyor.

Bu sayede PC sahiplerinin tüm yazışmalarına da ulaşabiliyor. Sadece Android sürümü bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor.

Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.

Bu uygulamanın sadece Android sürümü mevcut ve uygulama Whatsapp yazılımı son derece başarıyla taklit ederek, diğer Whatsapp orijinal uygulamalarına mesaj atabiliyor. Söz konusu yazılım saniyeler içerisinde telefonları ele geçirebiliyor ve tüm Whatsapp mesajlarını kendine kopyalayabiliyor.

Mesajları farklı bir telefona geçiren ve başka telefonlardan aktif olarak mesaj atılmasına izin veren uygulama böylece tüm mesajlarınızı silebileceği gibi, başkalarına da gönderiyor. Bu tehdide karşı şirketin hızla bir önlem alabileceği söyleniyor.