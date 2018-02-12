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WhatsApp ile para iste!

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

BKM Express, kullanıcıları artık “para isteme” özelliğini SMS ve WhatsApp aracılığıyla kolayca kullanabilecek.

BKM Express, kullanıcılarının para transferlerinde IBAN ve hesap numarası gibi ayrıntılarla uğraşmaması için bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm sayesinde BKM Express ile “para istemek”, bir mesaj göndermek kadar kolay hale geliyor.

BKM Express kullanıcıları artık para isteme ve gönderme özelliklerini SMS ve Whatsapp yoluyla kolay ve hızlı biçimde kullanabilecek. Kullanıcılar bu özellik sayesinde mesajlaşarak para isteyebilecek. Mesajlarını iletmek için SMS, WhatsApp ya da e-posta kullanabilecekler. Dileyen kullanıcılar ise ekranlarında bir QR kodu oluşturarak yanlarındaki arkadaşlarından bu kodu BKM Express uygulamasıyla okutmasını isteyerek “para isteme” işlemini tamamlayabilecek.

NASIL KULLANILIYOR
BKM Express kullanıcıları para isteme özelliği sayesinde tek bir mesajla ailelerinden para isteyebiliyor, arkadaşları ile hesap paylaşabiliyor, doğum günü ve hediye organizasyonları için para toplayabiliyor.
* Uygulamadaki “Para Transferi” sekmesinden “İste” butonuna dokunun,
* Para istediğiniz kartınızı seçip, daha sonra istediğiniz tutarı girin ya da tutarı karşı tarafın belirlemesini seçin,
* “Paylaş” butonuna basarak oluşturacağınız linki SMS, WhatsApp veya e-posta aracılığıyla mesajlaşarak para isteyeceğiniz kişiye iletebilirsiniz.
* Dilerseniz “Paylaş” butonuna basmadan da o ekranda size özel oluşturulan QR kodunu, para istediğiniz kişi yanınızdaysa, hemen BKM Express uygulaması ile okutmasını isteyerek size para göndermesini sağlayabilirsiniz.

Etiketler: BKM , WhatsApp , Para
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