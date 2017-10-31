WhatsApp hesabı nasıl silinir? İşte yolu

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı sildiğimiz de hesabımız bilindiği üzere silinmiyor. Peki WhatsApp hesabını silmek için ne yapmak gerekiyor?

WhatsApp’ı artık kullanmak istemiyor ve silmek istiyorsanız öncelikle Android cihazlar için WhatsApp’ta sağ üst köşede bulunan üst üste 3 noktaya tıklayın. Çıkan yerden ayarlar'a tıklayın. Ayarlar yerinden hesap seçeneğini seçerek devam etmelisiniz. Daha sonra hesabımı sil seçeneğine tıklamalısınız. Son olarak da numaranızı girerek size gelen doğrulama kodunu girin ve hesabımı sile tıklayın. Hesabımı sile tıkladıktan sonra WhatsApp uygulamasını da silerek tamamen telefonunuzdan uygulamayı kaldırabilirsiniz.