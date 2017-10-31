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    WhatsApp hesabı nasıl silinir? İşte yolu

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı sildiğimiz de hesabımız bilindiği üzere silinmiyor. Peki WhatsApp hesabını silmek için ne yapmak gerekiyor?

    WhatsApp’ı artık kullanmak istemiyor ve silmek istiyorsanız öncelikle Android cihazlar için WhatsApp’ta sağ üst köşede bulunan üst üste 3 noktaya tıklayın.

    WhatsApp hesabı nasıl silinir İşte yolu

    Çıkan yerden ayarlar'a tıklayın.

    WhatsApp hesabı nasıl silinir İşte yolu

    Ayarlar yerinden hesap seçeneğini seçerek devam etmelisiniz.

    WhatsApp hesabı nasıl silinir İşte yolu

    Daha sonra hesabımı sil seçeneğine tıklamalısınız.

    WhatsApp hesabı nasıl silinir İşte yolu

    Son olarak da numaranızı girerek size gelen doğrulama kodunu girin ve hesabımı sile tıklayın.

    WhatsApp hesabı nasıl silinir İşte yolu

    Hesabımı sile tıkladıktan sonra WhatsApp uygulamasını da silerek tamamen telefonunuzdan uygulamayı kaldırabilirsiniz.

    Etiketler: WhatsApp hesabı silme , WhatsApp mesajları tamamen silme
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