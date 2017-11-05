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    Whatsapp çöktü, dev şirketin başı yandı!

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 17:15 | Son Güncelleme:

    WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlatma kararı aldı.

    Geçtiğimiz Cuma günü WhatsApp'ın çökmesiyle 30 dakika boyunca mesaj alınıp gönderilemedi. Bazı ülkelerde ise 2 saati bulan bu problem, kısa sürede Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi ile trend oldu.

    WhatsApp'ın bozulmasıyla da herkes Facebook'a yöneldi. Ancak Facebook, uygulamanın 3 ay içinde iki kez çökmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

    WhatsApp'ın neden çöktüğüyle ilgili olarak Singapur'daki bir Facebook sözcüsü Reuters'e açıklama yaptı ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

    Whatsapp çöktü, dev şirketin başı yandı

    MESAJ ALIP GÖNDERİLEMİYORDU

    Popüler sosyal medya hizmetlerinin kesintilerini takip eden DownDetector web sitesindeki verilere göre şikayetlerin yüzde 46'sı WhatsApp'a bağlanamadığını söyleyenler tarafından yapılırken yüzde 38'i ise mesaj alıp gönderememekten şikayetçiydi.

    Etiketler: uygulama
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