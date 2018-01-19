Whatsapp Business nedir? Resmen yayında

Whatsapp Business yayında! Bugünden itibaren kademeleri olarak telefonlara sunulacak olan bu yeni uygulama bireysel kullanıcılara değil, işletme sahiplerine hitap ediyor. WhatsApp Business ile işletme profilleri oluşturulabilecek. Böylece müşterilere, işletmenin tanıtımı, e-posta veya mağaza adresi ve web sitesi bağlantısı gibi bilgiler sağlanmış olacak.





Mesajlaşma araçlarıyla sıkça sorulan sorular için hızlı cevaplar kullanılabilecek ve mesajlarınızın okunma istatistiklerine erişebileceksiniz. İşletme hesabı olarak listelenen numaranız sayesindeyse insanlar bir işletme numarasıyla mesajlaştıklarını biliyorlar. Zaman içerisinde onaylı hesaplarında geleceği WhatsApp Business ayrıca WhatsApp Web sayesinde bilgisayarlarda kullanılabiliyor. WhatsApp’ın yeni kullanıma sunduğu bu özelliği kullanmak için ekstra bir uygulama indirmenize gerek kalmadan WhatsApp’ı her zamanki gibi kullanmaya devam edebileceksiniz.







Aynı zamanda aldığınız mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmaya da devam edebilecek; dilerseniz işletme numaralarını da engelleyebilecek ve mesajları ‘spam’ olarak işaretleyebileceksiniz.



