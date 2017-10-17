WhatsApp arkadaşına ‘fuhuş’ davası

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u 19 Aralık 2016’da, Ankara’da bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada öldüren Mevlüt Mert Altıntaş, çatışmada hayatını kaybetmişti. Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sürdürülen soruşturmada, uluslararası çalışan bir fuhuş çetesi ortaya çıkarıldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Altıntaş’ın WhatsApp üzerinde yaptığı görüşmeler incelemeye alındı.

DOSYASI AYRILMIŞTI

Mert Altıntaş’ın, arkadaş listesinde profil fotoğrafında dolar resmi yer alan bir kişi ve yaptığı görüşmeler tespit edildi. Bu kişinin, fuhuşa aracılık eden Rus kökenli Ekaterına B. olduğu belirlendi. Savcı Adem Akıncı, suikastın ardından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan kadın hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan soruşturmaya devam ederken, fuhuşa aracılık etme suçlaması yönünden de dosyayı ayırarak Genel Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi.

DOSYADA DÖRT KADIN MAĞDUR

Soruşturma sonucunda Ekaterına B. hakkında, ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 4 yabancı uyruklu kadın da mağdur sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Rus kadının bazı internet sitelerinde organizatör olarak yayınladığı ilanlarla fuhuş amaçlı aracılık yaptığı belirtildi.

Bu aracılık nedeniyle kadınların Ekaterına B.’nin hesabına 150-250 TL gönderdikleri belirlendi. İddianamede şüphelinin, suçun işlenişine yönelik ayrıntılı, tutarlı itiraflarda bulunduğu da kaydedildi. Savcılığın, Altıntaş’ın telefonunda bulunan Ekaterına B.’ye ait numaranın soruşturmayı yönlendirmek amacıyla konulmuş olduğu ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi.

Andrey Karlov

RUSLARA İFADE VERMİŞTİ

Mevlüt Mert Altıntaş’ın uzun süre bir Rus kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmaya dahil olan Rus heyeti, Altıntaş’ın ilişki yaşadığı kadını Rusya’da bularak ifadesini almıştı. Edinilen bilgilere göre kadının, Karlov suikastına ilişkin görüntüleri izledikten sonra Rus heyetine, “gördüklerine inanamadığını, Altıntaş’ın böyle bir işi yapabilecek birine benzemediğini” söylediği belirtildi.