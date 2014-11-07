Wesley Mehmet Ali’ye izin verdi

Polislik mesleğine uygun olmayan bir grup gencin Akademi’ye kabul edilmesiyle başlayan eğlenceli maceraları anlatan “Polis Akademisi Alaturka” filminin basın toplantısı da eğlenceli geçti. Kısa süre önce set kazası geçirip elini kıran Yolanthe Cabau, toplantıya eli sargılı olarak katıldı. Mehmet AliErbil, Cabau’nun çok disiplinli olduğunu, Türkçeyi yeni öğreniyor olmasına rağmen senaryoyu bütün oyunculardan daha iyi ezberlediğini söyledi. Yolante Cabau da ekiple çok iyi bir çalışma sergileyeceklerine inandığını belirtti. Hollandalı yıldız, rol aldığı projelere eşinin karışıp karışmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “İkimiz de kendi kararlarımızı veriyoruz. O nasıl eve gelip ‘Fenerbahçe’ye karşı oynayabilir miyim?’ diye sormuyorsa, ben de ‘Bu filmde oynayabilir miyim?’ diye izin almıyorum. Ama birbirimizin hayatını yakından takip ediyoruz. Senaryoyu Wesley de okudu ve beğendi. Filmi kabul etmemde bunun da etkisi oldu. Eğer ‘Ben Mehmet Ali’yi hiç sevmiyorum’ deseydi, o zaman kabul etmezdim. Mehmet Ali’yi çok sevdiği için, oynamaya karar verdim” dedi.

TÜRK ERKEKLERİ MAÇO

Gazetecilerin sürekli Yolante Cabau’ya soru sorması üzerine araya giren Sümer Tilmaç, “Ben de bir soru sorabilir miyim” dedi ve Hollandalı güzele “Türk erkeklerini nasıl buluyorsun?” sorusunu yöneltti. Cabau’nun yanıtı “Erkekler çok yakışıklı ve biraz maçolar. Bu da çok hoşuma gidiyor” oldu.