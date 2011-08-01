Wenice'le iÅŸiniz bÃ¼yÃ¼yor!

DÃ¼nya'da saniyede 4, yÄ±lda 20 milyon Wenice Ã¼rÃ¼nÃ¼ satÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye'de ise her iki Ã§ocuktan biri Wenice'i tercih ediyor.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ Wenice, dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ Ã§ocuk koleksiyonuna sahip. Ãœstelik bu koleksiyon, dÃ¼nyada ilk kez olarak psikolog kontrolÃ¼nde hazÄ±rlanÄ±yor. TÃ¼m Ã¼rÃ¼nler Ã§ocuklarla buluÅŸmadan Ã¶nce 19 farklÄ± testten geÃ§iyor. TÃ¼rkiye'de 50'den fazla bayiye sahip olan Wenice, 2011 yÄ±lÄ± sonunda 75 maÄŸaza,Â 100 franchise, 150 corner ve zincir maÄŸazayla 325 satÄ±ÅŸ noktasÄ± hedefliyor. Ãœstelik bayilik bedeli de almÄ±yor!Â



Siz de dÃ¼nyadaki 480 maÄŸazada olduÄŸu gibi kendi ÅŸehrinizde Ã§ocuk modasÄ±nÄ±n merkezi olmak istiyorsanÄ±z bize ulaÅŸÄ±n. KÃ¢rlÄ± ve prestijli bir iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§in detaylarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸelim.Â



Bayilik e-mail: bayilik@wenice.com

Corner e-mail: corner@wenice.com



Adres: BaÄŸlariÃ§i Cad. FiruzkÃ¶y Yolu No: 30 AvcÄ±lar info@wenice.com



AyrÄ±ntÄ±lÄ± Bilgi Ä°Ã§in TÄ±klayÄ±nÄ±z.

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