Wenice iş ortağını arıyor

Wenice'le işiniz büyüyor!



Wenice; İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 68 farklı ülkede “uygun fiyata yüksek kalite” anlayışıyla hızla büyüyor.



Dünya’da saniyede 4, yılda 20 milyon Wenice ürünü satılıyor. Türkiye’de ise her iki çocuktan biri Wenice’i tercih ediyor. Çünkü Wenice, dünyanın en geniş çocuk koleksiyonuna sahip. Üstelik bu koleksiyon, dünyada ilk kez olarak psikolog kontrolünde hazırlanıyor. Tüm ürünler çocuklarla buluşmadan önce 19 farklı testten geçiyor. Türkiye’de 50’den fazla bayiye sahip olan Wenice, 2011 yılı sonunda 75 mağaza, 100 franchise, 150 corner ve zincir mağazayla 325 satış noktası hedefliyor. Üstelik bayilik bedeli de almıyor!



Siz de dünyadaki 480 mağazada olduğu gibi kendi şehrinizde çocuk modasının merkezi olmak istiyorsanız bize ulaşın. Kârlı ve prestijli bir iş ortaklığı için detayları görüşelim.



Bilgi için: 0212 428 43 33

Bayilik e-mail: bayilik@wenice.com

Corner e-mail: corner@wenice.com

Adres: Bağlariçi Cad. Firuzköy Yolu No: 30 Avcılar info@wenice.com



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