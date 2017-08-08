Weil’a destek verdi: Ben de yapardım

ALMANYA’da Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı SPD’li Stephan Weil’ın, dizel skandalından sonra konuyla ilgili konuşma, röportaj ve açıklamalarını hukuksal hata yapmamak için VW şirketine kontrol ettirmesinin yankıları sürüyor.

Bir eyalet başbakanı konuşmasını şirketlere kontrol ettirir mi? Bu eyaletin daha önceki başbakanları Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel, Christian Wulff da konuşmalarını VW’ye kontrol ettirdi mi? Alman kamuoyu bu sorulara cevap arıyor.

Eyaletin eski başbakanlarından ve şimdiki Dışişleri Bakanı SPD’li Sigmar Gabriel, kendisinin başbakanlığı döneminde dizel krizi benzeri bir olay yaşanmadığını ve konuşmasını kontrol ettirmediğini söyledi. Ancak Gabriel, şimdiki eyalet başbakanı Weil’ın doğru yaptığını savundu ve “Ben de Aşağı Saksonya Eyalet başbakanı ve VW denetleme kurulu üyesi olarak görev yaptım. Ben de bugün aynısını yapardım. Eyalet Başbakanı Weil’a karşı eleştirileri tehlikeli buluyorum” dedi.





BU AÇIKLAMA SPD’Yİ ETKİLER Mİ?

Almanya’da genel seçimlere yedi hafta kala, Weil’ın konuşmasını şirkete kontrol ettirmesinin SPD’nin oylarını olumsuz etkilemesinden korkuluyor. SPD lideri ve başbakan adayı Martin Schulz, seçimleri kaybetse bile, SPD Genel Başkanı olarak kalmak istediğini söyledi. Schulz, “Gelecek parti kurultayında elbette yeniden aday olacağım” dedi. SPD başbakan adayı Schulz, Doğu Almanya eyaletleri Saksonya, Thüringen, Saksonya Anhalt ve Brandenburg’ta seçim kampanyası turuna çıktı.