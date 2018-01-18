Weidmann: Önlem alınmazsa, ekonomideki büyümeyi yavaşlar

BUNDESBANK Başkanı Jens Weidmann, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Bundesbank’ın Frankfurt’ta ortaklaşa düzenledikleri konferansın açılışında konuştu. Almanya’nın dört yıldır olumlu büyüme, rekor düzeyde istihdam ve en düşük işsizlik oranı yakaladığını belirten Weidmann, şunları söyledi: “Dışarıdan bakıldığında Almanya’nın ekonomik zorlukları o kadar çok görünmeyebilir. Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde’ın, John F. Kennedy’nin ‘Çatıyı tamir etmenin en iyi zamanı güneş parladığı andır’ sözünü çok sevdiğini biliyorum. Ve Almanya’da gelecekteki demografik değişimler karşısında, ihtiyatlılık, bu tavsiyeye uymamızı gerektiriyor.”

BÜYÜMEYİ YAVAŞLATIR

“Şu an Almanya, demografik duraklama olarak adlandırılan şeyin durgunluğundan yararlanıyor. 2020’den itibaren ise yaşlanan toplumun etkileri güçlü bir şekilde başlamış olacak. Kapsamlı politika eylemi olmaksızın bu durum, potansiyel büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması anlamına gelir. Ve bunun yansımaları Almanya ile sınırlı kalmaz. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisindeki büyüme potansiyelinde gözle görülür bir azalma, Euro Bölgesi ekonomisinin genel durumu için bir yük olacaktır. Bu durum, para birliğinde daha düşük uzun vadeli faiz oranlarına da dönüşebilir ve bu para politikası yapıcılar için işleri kolaylaştırmaz.”

AYAK UYDURAMIYOR

Almanya’nın dengeli bütçesinin, tasarruf kararlarına veya cari işlemler fazlasının bir sonuç olarak, demografik hususlara bağlı olduğunu belirten Weidmann, şöyle devam etti: “Ancak, uluslararası perspektiften ele alındığında, uluslararası alanda talebi olumsuz etkileyebileceğinden, Euro Bölgesi ve dünya için sıkıntı oluşturabilir. Bu, aralarında IMF’nin de bulunduğu bazı gözlemciler tarafından dile getirilen bir endişedir.”

Weidmann, ayrıca Almanya’daki olumlu ekonomik duruma rağmen, enflasyonun genişlemeye pek ayak uyduramadığına dikkati çekti.