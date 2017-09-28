WeChat kullananları bekleyen tehlike: Tüm konuşma kayıtlarınız meğer...

WeChat'in hükümetle paylaştığı veriler arasında isimler, kişiler, eposta adresleri ve bazı durumlarda tam konumunuzu içeriyor. Buna ek olarak uygulamayı kullanarak internette yaptığınız aramalar, firma tarafından görüntülenebiliyor.

Bilmeyenler için kısa bir bilgi verelim. WeChat, Çin'deki en popüler mesajlaşma uygulaması ve 600 milyonun üzerinde kullanıcısı var. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalara bir alternatif olan WeChat, ülkede çoğu engellenmiş olan mesajlaşma uygulamalarının yerine geçiyor. Çin hükümeti çevrimiçi etkinliklerin kontrolünü elinde tutmak için yabancı hizmetleri mümkün olduğunca engelliyor ve yerel firmalardan hassas bilgileri almak için var gücüyle çalışıyor.





WeChat Çin'e özel bir uygulama değil ve herkes tarafından indirilebiliyor. Dolayısıyla şu noktada Çin'e bilgilerinizi aktaran WeChat'i kullanmanızı pek önermiyoruz.

WhatsApp'a engel

Bu haberlerin ortaya çıktığı sırada Çin hükümeti, WhatsApp'ı bir kez daha tamamen engelledi. Ülke daha önce WhatsApp'ı kullananları korkutma ve tehdit etme yoluna bile başvurmuştu. Firma daha WhatsApp'ı engellese de, metin tabanlı mesajlar göndermek mümkündü. Firmanın WhatsApp'ı sevmemesinin nedeninin başında uygulamanın mesajları şifreli olarak iletmesinin geldiği düşünülüyor.



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