Teknolojinin önemli isimleri 25 Eylül’de Webrazzi Summit’te, ya sen?

Geçtiğimiz yıl 500’den fazla şirket ve 1500 katılımcıyı ağırlayan Türkiye’nin en etkili internet konferansı Webrazzi Summit, bu yıl da 25 Eylül’de Swissotel The Bosphorus’ta.



Apple’ın almak için teklifte bulunduğu 6 milyar dolar değerlemeye sahip mobil ödeme girişimi Sqaure’in kurucu ortağı Jim McKelvey, Facebook’un eski Küresel Marka Tasarım Başkanı Paul Adams çok önemli konuşmacılardan sadece bazıları.



İnternet girişimciliği, girişim sermayesi, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, ödeme sistemleri, melek yatırım, online oyun, mobil uygulamalar gibi konuların konuşulacağı etkinlik dikkat çeken konuşmacılarıyla önce çıkıyor.



Square’in kurucu ortağı Jim McKelvey

Apple’ın geçtiğimiz aylarda satın almak istediği mobil ödemenin en önemli şirketlerinden Square’in kurucusu Webrazzi Summit’te olacak.



Altı milyar dolar değerlemeye sahip Square’e Apple kredi kartı olarak kullanılabilen Apple Watch’ı çıkarmadan önce 3 milyar dolar teklif etmişti ama bu teklif Square yönetimince yeterli görülmemişti.



Facebook’un eski Küresel Marka Tasarım Başkanı Paul Adams

Facebook’un eski Küresel Marka Tasarım Başkanı olan Paul Adams, Nike, P&G, Unilever, Coca Cola ve Starbucks dahil olmak üzere dünyanın önde gelen markaları ve reklam acenteleri ile öncü tasarım ve pazarlama projelerinde çalışmıştır.



Facebook’un ilk zamanlarında şirketin gelecekteki pazarlama ve sosyal şekillendirmesi üzerinde başta gelen konuşmacılarından biri olan Paul Adams Webrazzi Summit’te olacak.



Y Combinator ortakları Kristy Nathoo ve Qasar Younis

10 Milyar dolar değerlemeye sahip Dropbox ve yine 10 milyar dolar değerlemeye sahip Airbnb’nin de aralarında bulunduğu önemli şirketlerin ilk yatırımcıları arasında olan

Y Combinator’ın ortağı Kirsty Nathoo ve Qasar Yunis Webrazzi Summit’te girişimcilerle deneyimlerini paylaşacaklar.



Geeksphone’un kurucusu ve Blackphone’un CSO’su Javier Agüre

Akıllı telefonlarda güvenlik açıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte pazara kimsenin takip edemediği cihaz olarak adım atan Blackphone’un CSO’su Javier Agüre de Webrazzi Summit konuşmacıları arasında.



Geleceğin masaüstü ürünlerinden LaMetric’in kurucusu Nazar Bilous

2017’de akıllı telefonlardan daha büyük pazarı olacağı öngörülen Nesnelerin İnterneti segmentinde dikkat çeken girişimlerden olan LaMetric’in kurucusu Nazar Bilous Webrazzi Summit’in konuşmacılarından bir diğeri.



Webrazzi Summit’in tüm konuşmacılarına buradan ulaşabilirsin.



Ya sen?

Gelecekte ödemenin nasıl olacağını, Facebook’un nasıl bu kadar büyüdüğünü, küresel bir girişim yapmak için nelerin gerektiğini, internet odağında büyüyecek pazarın hangisi olduğunu merak ediyorsan 25 Eylül’de gerçekleşecek Webrazzi Summit’i kaçırma ;)

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