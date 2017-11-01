watchOS 4.1 güncellemesi yayında! Apple Watch'ta neler değişiyor?

Apple dün akşam sessiz sedasız Apple Watch'ları için watchOS 4.1 güncellemesini yayınladı. Özellikle üçüncü nesil Apple Watch'ları yakından ilgilen yeniliklere imza atan yeni güncelleme ile Apple Watch Series 3'e Apple Music içeriği doğrudan aktarılabiliyor ki bu gerçekten de kayda değer bir özellik. Diğer yandan iPhone ile bağlantı kurmaksızın Apple Music'i kullanıp müzik dinlemek de cabası elbette.





Bunun yanı sıra güncelleme Apple Watch’ta LTE bağlantısı kullanmak ve Wi-Fi’yi kapatmak için yeni bir Wi-Fi geçişi sunuyor. Yeni watchOS sürümü aynı zamanda GymKit’i de getiriyor ve Apple Watch’in bilgi paylaşımı amacıyla desteklenen spor ekipmanları ile eşleştirmesine izin veriyor. iOS ve macOS ortamlarına yeni güncellemeler ile gelen yeni Unicode 10 emojileri de bu sürüm ile Apple Watch kullanıcılarına sunuluyor.

watchOS 4.1 güncellemesini iOS 11 yüklü iPhone üzerinden Apple Watch uygulamasındaki genel/ yazılım güncelleme bölümünü kullanarak yükleyebilirsiniz. Bu güncellemeyi yüklemek için iPhone ve Apple Watch’un bataryalarının % 50’nin üzerinde olması gerektiğini unutmayın.