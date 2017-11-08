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    Watch Dogs bedava oldu! İndirin

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:10 | Son Güncelleme:

    2014 yılında Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs, 7-13 Kasım tarihleri arasında PC kullanıcıları için ücretsiz sunulacak.

    Bir dönemin efsane oyunu Watch Dogs artık bedava! Çıktığı dönem kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Watch Dogs’u, ücretsiz olarak indirmek isteyenlerin, Ubisoft hesabı ile Uplay platformunu kullanmaları gerekiyor. Oyunu freetrial.ubisoft.com/promotions/watch-dogs-1/8/ adresinden indirebilirsiniz.

    Watch Dogs bedava oldu İndirin

    Aiden Pearce isminde, bir anti kahramanı yönettiğiniz oyunda hacker yetenekleriniz silah haline geliyor. Chicago şehrinin teknolojisinin büyük bir kısmını kontrol eden Central Operating System’i hackliyoruz. Bu sayede trafik ışıklarını değiştirmek ve kapıları açabilmek gibi birçok şeyi istediğimiz gibi yapabiliyoruz.  Aiden Pearce’in amacı ise geçmişte öldürülen ailesinin intikamını almak.

    Etiketler: Watch Dogs ücretsiz , Watch Dogs ücretsiz nasıl indiririm
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