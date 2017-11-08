Watch Dogs bedava oldu! İndirin

Bir dönemin efsane oyunu Watch Dogs artık bedava! Çıktığı dönem kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Watch Dogs’u, ücretsiz olarak indirmek isteyenlerin, Ubisoft hesabı ile Uplay platformunu kullanmaları gerekiyor. Oyunu freetrial.ubisoft.com/promotions/watch-dogs-1/8/ adresinden indirebilirsiniz.

Aiden Pearce isminde, bir anti kahramanı yönettiğiniz oyunda hacker yetenekleriniz silah haline geliyor. Chicago şehrinin teknolojisinin büyük bir kısmını kontrol eden Central Operating System’i hackliyoruz. Bu sayede trafik ışıklarını değiştirmek ve kapıları açabilmek gibi birçok şeyi istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Aiden Pearce’in amacı ise geçmişte öldürülen ailesinin intikamını almak.