Washington’da PYD uyarısı

73 ülkenin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ABD’nin başkenti Washington’da bu yıl ikincisi yapılan ‘Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Konferansı’na katıldı. Konferansa katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yaptığı görüşmelerde, terör örgütü PKK ile Suriye’deki kolu PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı muhataplarına aktardı. Rakka’da Öcalan posterleri açılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Akar, Türkiye’nin hangi isim altında olursa olsun güney sınırlarında bir ‘Kürt kuşağı’ kurulmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) böyle bir girişime karşı koymak için hazırlıklı olduğu mesajını veren Akar, PKK/PYD terör örgütüne yapılan yardımların kesilmesi çağrısında bulundu. Orgeneral Akar, Rakka’daki görüntülerin ortaya çıkması sonrası ABD tarafından yapılan açıklamaların yeterli olmayacağını, bunun pratikte de görülmesi gerektiği mesajını verdi. İki gün süren konferansın ardından ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yanına ABD Başkanı’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ü de alarak basının karşısına çıktı.

Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyen SDG'nin çoğunluğunu oluşturan YPG’nin "zaferi Öcalan’ın ideolojisi sayesinde kazanıldığını vurgulayarak kendisine adadıkları" video görüntüleri Dunford’a hatırlatılarak “Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?” diye soruldu. Dunford, “PKK’yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz” dedi.

YPG SORUSUNA YANIT YOK

Ankara’nın ABD-YPG işbirliğinin mimarlarından olarak gördüğü McGurk ise Öcalan posteri konusunu YPG’lilerle konuşup konuşmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. McGurk, “Genelkurmay Başkanımızın dediği gibi bu konuda söyleyeceğimizi söyledik. Benim bu hususta diyeceğim başka bir şey yok” demekle yetindi.