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    Washington uçağı cep telefonu yüzünden geri döndü

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 17:47Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 22:20

    Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Washington seferini yapan yolcu uçağı, sahipsiz bir cep telefonu nedeniyle Romanya Hava Sahası üzerinden Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

    Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın TK-07 sefer sayılı Airbus A333 tipi TC-JNP kuyruk tescilli uçağı 277 yolcusuyla Washington seferini yapmak üzere saat 15.12’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra uçak içerisinde sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Bunun üzerine kaptan pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek geri dönüş kararı aldı.

    Romanya Hava Sahası üzerinden geri dönen THY uçağı saat 17.30’da Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. TC-JNP kuyruk tescilli uçakta yapılan güvenlik kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 277 yolcu aynı uçakla Washington’a gönderildi.

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    Etiketler: THY , Uçak , Washington
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