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    Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 00:49 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili bir açıklama yaparak, “Türkiye ve Türk halkı, ABD’den Gülen’in yargılanabilmesi için derhal Türkiye’ye iadesini beklemektedir. Bütün suçlamalara rağmen Gülen’in ABD’de bulunmaya devam etmesi Türk halkı için şaşkınlık ve üzüntü yaratmaktadır” dedi.

    Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili yapılan açıklamada iade talebinin karşılanmamasına ilişkin tepki dile getirildi

    Türkiye'nin washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Türk halkı ABD'den Fetullah Gülen'in yargılanabilmesi için derhal Türkiye'ye iadesini beklemektedir. Bütün suçlamalara rağmen Gülen'in ABD'de tutulmaya devam etmesi Türk halkı için şaşkınlık ve derin üzüntü uyandırmaktadır. Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi için ABD'li meslekdaşlarımızla, ikili iade sözleşmesi kapsamında koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

    Açıklamada ayrıca, "Fethullah Gülen'in hukuk dışı yollarla Türkiye'ye kaçırlma iddiaları yalandır. Türk hükümeti yasal olmayan hibir şey yapmamıştır" görüşüne yer verildi.

    Etiketler: son dakika
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