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    Warcraft 3 efsanesi geri mi dönüyor?

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:36Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:36

    Blizzard'ın geçtiğimiz dönemde StarCraft ve Diablo 2'yi HD grafiklerle yeniden oyuncuların beğenisine sunacağını açıklamasının ardından, şimdi de Warcraft 3 hamlesi geldi.

    Blizzard ilginç işler peşinde koşmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz günlerde büyük bir turnuva ile birlikte açılışı yapılan StarCraft HD Remastered. Diğeri de tabii ki merakla beklenen Diablo 2 HD Remastered sürümü.

    Fakat bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte çok sevilen ve tarihin en iyi strateji oyunlarından biri olarak gösterilen Warcraft 3 için resmi bir test sunucusunun açıldığı duyuruldu.

    Warcraft 3 efsanesi geri mi dönüyor

    Uzun süredir Warcraft 3 için hiçbir hamle yapmayan Blizzard'ın böyle bir sunucuyu aktif etmesi ise akıllara daha önce ortalıkta dolaşan Warcraft 3 HD Remastered sürümü dedikodularını getirdi.

    Yani Blizzard, açtığı test sunucusuyla birlikte Warcraft 3'ü yenilemek için çalışmalarını başlatmış olabilir. shiftdelete'in haberine göre şimdilik rüya gibi görünse de, yakın zamanda bu işin aslının ortaya çıkacağından da eminiz.

    Hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde de Blizzard'ın iş ilanlarında ortaya çıkan birkaç detay sayesinde bu yapımların HD Remastered olarak yeniden yapılacağı neredeyse kesinleşmişti.

    Etiketler: warcraft 3 , oyun , blizzard
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