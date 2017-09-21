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Want The Fashion Saç Bakım Rutinini Anlatıyor

21.09.2017 - 12:04 | Son Güncelleme:

Dove Advanced Hair Serisi benim gibi ince telli ve hacimsiz saçları olan, bakıma ihtiyaç duyanlar için özel bir seri çıkarmış. Mavi serisi olan Oxygen Moisture.

Özellikle doğum yaptıktan sonra saçlarımda çokca dökülme meydana geldi ve saçlarım eski hacmini yitirdi. Birçok ürün denemiş olmama rağmen istediğim verimi yakalayamadım. Zaten yaz olması sebebi ile denize gir-çık yapmak, sıcaktan terleyen saç dipleri ve gün içerisinde farklı hava değişimlerine karşı yorulan saçlarıma Advanced Hair Care Series Oxygen & Moisture serisini düzenli olarak kullandım.

Saçlarımı kestirdiğim içinde şekil vermek adına fön ve düzleştirme işlemini uygulamadan dışarı çıkamayan ben serinin 3 ürünü olan şampuan,saç kremi,hacimlendirme spreyini duşta sırasıyla uyguladım.

Bu arada seri 4 üründen oluşuyor; şampuan, saç bakım kremi, maske ve hacimlendirme spreyi.

Want The Fashion Saç Bakım Rutinini Anlatıyor

Serinin şampuanı, şeffaf yapıda bir görünüme sahip ve kullanımdan sonra saçlarınızda bir kabarma hissediyorsunuz. Ardından diplerine gelmesinden kaçınarak, boylarına ve uçlarına doğru uyguladığınız saç kremi saçınızda ki ağırlaşmayı alıyor ve yumuşacık yapıyor. Tavsiyem duşta saç kremi kullanımı esnasında tarak kullanmanız ve duş sonrası dökülecek saç oranını azaltmanız. Yine duştan çıkmadan önce suyunu aldığım nemli saçlarıma ve saç derime 10-12 kez sprey sıktıktan sonra, parmak uçlarımla masaj yapıyorum.

Want The Fashion Saç Bakım Rutinini Anlatıyor

Kullanımdan sonra saçımda fark ettiğim ilk özellikler şunlar;

-Föne ihtiyaç duymayan ve sağlıkla dalgalanan saç uçlarım,

-Saçlarımı hayatımda hiç boyatmamış olmama rağmen sanki boyamışcasına parlaması ve renginin daha belirgin olması,

-Saçlarımın dibine uyguladığım hacimlendirici sprey kullanımından sonra daha gür ve sağlıklı görünmesi.

Sağlıkla, parlayan, hacimli saçlara sahip olmanız ve bu seriyi deneyimlemeniz dileği ile…

Sevgiler,

Mama Sedef.

Kaynak: http://wantthefashion.com/dove-sac-bakim-rutinim/

 

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