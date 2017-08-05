WannaCry kahramanına ABD’de gözaltı

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada 22 yaşındaki Hutchins’in “Kronos” adlı banka şifrelerini ele geçiren başka bir zararlı yazılımın üretilmesindeki ve yayılmasındaki rolü ile ilgili kovuşturma altında olduğu belirtildi.