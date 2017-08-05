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    WannaCry kahramanına ABD’de gözaltı

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 00:12Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 00:12

    MAYIS ayında dünya çapında bilgisayar ağlarını etkileyen “WannaCry” adlı fidye yazılımını durdurmayı başaran İngiliz bilişim güvenliği uzmanı Marcus Hutchins, siber güvenlik kongresi için bulunduğu ABD’nin Las Vegas kentinde gözaltına alındı.

    ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada 22 yaşındaki Hutchins’in “Kronos” adlı banka şifrelerini ele geçiren başka bir zararlı yazılımın üretilmesindeki ve yayılmasındaki rolü ile ilgili kovuşturma altında olduğu belirtildi.

    Etiketler: WannaCry , Marcus Hutchins , gazetehaberleri
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