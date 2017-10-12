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Wall Street'i sallayan sahte haber

Hürriyet Haber
12.10.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

Dow Jones'un sahte haberi Apple ve Google'ı yerinden oynattı.

Wall Street'te Nasdaq'ın test verilerini yanlışlıkla gerçek piyasaya vererek "Ne alırsan 123,47 dolar" vakasına neden olmasının üzerinden henüz 3 ay geçmişken bu hafta da "Steve Jobs'un vasiyeti" sahte haberi testten gerçeğe döndü.

Salı günü, Apple ve Google hisseleri sallandı.

BusinessHT'nin haberine göre Dow Jones imzalı sahte haber, "Steve Jobs'un son isteği bu" ifadesiyle Google'ın Apple'ı 9 milyar dolara satın aldığını iddia etti. Haberde, Google'ın Apple genel merkezine taşınacağı da belirtildi.

MASAL GİBİ HİKAYE

Google hissedarlarına 9'ar adet Apple hissesi verileceği ve anlaşmanın 12 Ekim'de tamamlanacağı belirtildi. Bununla da kalmadı; Dow Jones, "Google çalışanları bu haberi "yay" diyerek kutladı" ifadesini habere ekledi.

Kısa süreliğine Apple, 2 dolar artışla 158 doları gördü.

DOW JONES'TAN AÇIKLAMA

Kısa süre sonra haberde bir yanlışlık olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak Dow Jones sözcüsü, "Asla yayımlanmak istemediğimiz bir içerik, bir teknoloji testinin parçası olarak yanlışlıkla yayımlandı." dedi.

Ajans, özür dileyerek terimnallerden haberi geri çekti.

Etiketler: Dow Jones , apple , google
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