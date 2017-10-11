Wall Street Journal muhabirine hapis cezası

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi, muhabiri Ayla Albayrak'ın yazdığı bir haber nedeniyle Türkiye'de yargılandığı mahkeme tarafından 'terör örgütü propagandası yapmaktan' suçlu bulunduğunu ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

​Albayrak ile ilgili yargı sürecinin 19 Ağustos 2015'te WSJ'da yayınlanan 'Türkiye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu güneydoğuda sokak savaşları şiddetleniyor' başlıklı haber nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Silopi mahreçli haberde, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların özellikle şehirlerde şiddetlenmeye başladığı ve bazı yerlerde de ciddi düzeylere ulaştığı ifade ediliyor.

Haberde, bir hükümet yetkilisi, Silopi Belediye Başkanı Seyfettin Aydemir ve bir YDG-H'linin yanı sıra bazı uzmanların konuyla ilgili görüşlerine yer veriliyor.

WSJ, Albayrak'ın hüküm giymesiyle ilgili Salı günü yayınladığı haberinde, muhabirine Kasım 2015'te 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisinin iletildiğini söyledi.

Haberde, daha sonra Albayrak'ın karakolda ifadesinin alındığı ve hakkındaki iddianamenin de Nisan 2016'da tamamlandığı ifade edildi.