Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Wal-Mart, Türkiye’deki bölgesel satın alma ofisini kapattı

Wal-Mart, Türkiye’deki bölgesel satın alma ofisini kapattı

Ceyhun KUBURLU / GÜNÜN KULİSİ
14.09.2017 - 00:08 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 00:08

Türkiye’de mağaza açması yılan hikayesine dönen ABD’li perakende devi Wal-Mart, İstanbul’daki bölgesel satın alma ofisini kilidi vurdu. Çalışanların sosyal medyadan veda mesajları yayınladığı ofiste 10 kişi çalışıyordu.

2013 yılında Dubai’deki satın alma merkezini kapatarak Türkiye’ye taşıyan Wal-Mart’ın hevesi kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde çalışanlara yapılan tebligata göreWal-Mart, Türkiye’deki bölgesel satın alma ofisini kapattı
şirket İstanbul merkezli satın alma ofisini kapatma kararı aldı. Uzun yıllardır Türkiye perakende pazarına girip girmeyeceği tartışılan Wal-Mart 2013 yılında Türkiye’yi daha yakından izlemek ve bölgesel satın almanın merkezi haline getirmek için bir karar alarak yeni bir ekiple yola koyuldu.

Bu ekibin asıl amacı perakende sektörünü yakından izlemek, gerekli raporlamaları yapmak ve Orta Doğu bölgesinin satın almasını regüle etmekti. Bu süreçte Ürdün, Mısır ve Türkiye’den yapılan ciro 5 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak şirket son dönemlerde e-ticarette yaşanan gelişmelerin ardından bazı ülkelerde operasyonlarını küçültme kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda İstanbul’daki ofisi de kapattığı öğrenildi.

10 KİŞİLİK EKİP
Wal-Mart, buradaki ofisten yaptığı satın almalar ile dünyanın birçok ülkesindeki marketlere ürün tedarik ediyordu. 10 kişilik ekibin yer aldığı ofis, Wal-Mart’ın Türkiye’ye gelebileceğinin de sinyalini vermişti. Ancak aradan geçen zamanda Wal-Mart, Türkiye’de şube açmazken bölgesel alım ofisini de kapattı. Perakende devinin süpermarket kolu Asda’ya bağlı konfeksiyon markası George’un ise Türkiye’deki faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

500 MİLYAR DOLAR
Wal-Mart dünya çapında şubeleri olan bir ABD perakende satış mağazaları zinciri. Dünyada 30’a yakın ülkede 11 bin 600 civarında mağazası bulunan Wal-Mart, Sam Walton tarafından 2 Temmuz 1962 yılında kuruldu. Wal-Mart bu mağazalarda toplam 2.3 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Şirket son yıllarda e-ticaret nedeniyle bazı ülkelerdeki operasyonlarını küçültse de cirosu 500 milyar dolara yaklaşıyor. Şirketin en çok şubesi ise ABD bulunuyor. Metro, Carrefour ve Tesco ise şirketin en önemli rakipleri arasında gösteriliyor. Wal-Mart mağazalarının en yaygın olduğu ülkelerin başında ise ABD, Meksika, Kanada, İngiltere, Hindistan, Japonya, Arjantin ve Brezilya geliyor.

Etiketler: Wal-Mart , Metro Carrefour , Arjantin ve Brezilya
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri