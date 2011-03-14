VW, ticarette yüzde 126 büyüdü. 2011'de de aynı pazara kitlendi



2010 yılında Türkiye'de hafif ticari araç pazarı yüzde 34 büyürken, Volkswagen yüzde 126'lık büyümeyle yılı 'İthal Hafif Ticari Araç Pazarı Lideri' olarak tamamladı. Doğuş Otomotiv-VW Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, iyi başlayan 2011 yılında da geçen yılın ayarında bir pazar olacağını öngördüklerini söyledi,





TÜRKİYE'de 2009 yılı sonlarına doğru pazara sundukları yeni Transporter modelinin etkisi ile bir ivme yakalayan Volkswagen Ticari Araç, 2010 yılında ise planlı bir büyüme gerçekleştirdi. Doğuş Otomotiv-Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, 2010 yılında tüketicilerin ekonomik duruma olan güvenleri ve pazardaki canlılığın sektörü hareketlendirdiğini belirterek, "Oluşan bu pozitif tablo diğer sektörlerde de kendini gösterdi. Bu da özellikle hafif ticari araç pazarının binek otomobile oranla daha fazla büyümesini de beraberinde getirdi" dedi.





İthal araçların lideri



2010 yılında hafif ticari araç pazarında bir önceki yıla oranla yüzde 34.1'lik artışla 251 bin 129 adetlik satış gerçekleştiğini hatırlatan Güven, VW Ticari Araç olarak ise yeni Transporter modellerinin verdiği olumlu etkiyle 2010 yılında satışlarını yüzde 126.6 oranında artırdıklarını belirtti. Güven, "24 bin 18 adetlik satışa ulaşıp, toplam hafif ticari araç pazarındaki payımızı yüzde 9.6'ya, ithal ticari araç pazarında ise yüzde 23.7'ye çıkardık ve yılı 'İthal Hafif Ticari Araç Pazarı Lideri' olarak tamamladık" dedi. Güven, bu başarıda Ekim ayında pazara sundukları yeni Caddy'nin etkisinin de oldukça fazla olduğunu söyledi.





Tüm dünyada yüzler güldü

VW Ticari Araç için 2010 yılının tüm dünya genelinde de oldukça sevindirici olduğunu kaydeden Güven şunları söyledi: "2009’daki 354 bin 800 araç satışına karşın, 2010'da toplam 435 bin 600 araç satan VW Ticari Araç'ın en başarılı olduğu ülke, anavatanı Almanya oldu. Almanya’da hafif ticari pazarında tartışmasız lider olan Volkswagen Ticari Araç, 115 bin araçla yine zirveye oturdu. Güney Amerika pazarı 113 bin 700 araç satışı ile VW Ticari’nin Almanya'dan sonra en büyük pazarı oldu."







2011'de pazar aynı olur

2011 yılında da ekonomik durumun aynı olması halinde hafif ticari araç pazarının 250 bin adet olarak gerçekleşeceğini öngören Güven, ancak genel seçimler ve bunun piyasalara olan etkisi gibi durumların da belirleyici olacağını ifade etti. Güven 2011 yılına ilişkin şu görüşleri dile getirdi: "2011 yılı sektör için oldukça iyi başladı. Hafif ticari araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 98.9 büyüme yaşanmıştır. Bu yılın geçen yılın ayarında bir pazar olacağı öngörümüz devam ediyor. Bu öngörümüzü ocak ayı satışları da destekliyor. Otomotiv sektörü oldukça dinamik bir sektör. Ayrıca ana ekonomik göstergeler ve ülkenin içinde bulunduğu sosyopolitik konjonktürle de oldukça paralel bir seyir izliyor."



Volkswagen'in kurdu geliyor



VOLKSWAGEN Ticari Araç, 2011 yılında pick-up sınıfında ürettiği ilk araç olan Amarok'u Türkiye'de tüketicilerle buluşturmayı planlıyor. Eskimo dilinde 'kurt' anlamına gelen Amarok, güçlü performansı, güvenlik ve konfor özellikleriyle sınıfında standartların belirleyicisi olmaya hazırlanıyor. Amarok, sadece en gelişmiş ve sağlam mühendislik özelliklerini değil, aynı zamanda verimli motorları ve güncel Volkswagen tasarımının izlerini de taşıyor. Motorda gelecek neslin en gelişmiş teknolojisine sahip, güçlü ve verimli Common Rail Turbo dizel enjeksiyon (TDI) sisteminin kullanıldığı Amarok’un yakıt tüketimi ve egzoz atıkları pick-up kategorisindeki yeni en iyi değerleri oluşturuyor. Amarok ayrıca, 5.25 metreye varan boyuyla sınıfının en uzun aracı. Sınıfının en genişi olan büyük ve ergonomik tasarımlı iç bölüm yüksek kalite ve konfor sunuyor. Amarok'un yük alanı da kendi sınıfındaki en geniş boyutlara sahip.







Çağ atlatan ticari araç

BEŞİNCİ nesli dünyada bir milyon adetten fazla satılan, kökleri 1950'lerin başına kadar uzanan, sınıfındaki en başarılı model serisi ünvanına sahip Transporter, yeni neslinde daha ekonomik, güçlü ve çok daha fazla sürüş zevki sunuyor. Volkswagen'in yeni tasarım DNA'sını takip eden yüzü ile dinamik görünüme sahip Transporter'da motor ve aktarma teknolojisi adeta çağ atlıyor. Yüksek performanslı, sessiz, sarsıntısız, çevreci yeni nesil 2.0 TDI motor ile yeni Transporter artık çok daha güçlü ve çok daha ekonomik. Yenilenen TDI motorlar daha geniş devir aralıklarında sabit tork üretiyor. Sık vites değiştirmeden konforlu ve verimli sürüş olanağı sunuyor. Bunun yanısıra, Yeni Transporter ile dünyada ilk kez bir ticari araçta 7 vitesli çift debriyajlı vites kutusu (DSG - Otomatik) sunuluyor.



Yeni Cady, yüzde 21 tasarruf sağlıyor



YENİ Caddy, yüzde 21'e varan oranda daha az yakıt tüketen yeni motoru, yeni tasarımı, ek güvenlik, donanım özellikleri ve ilkleriyle Türkiye'de beğeni topladı. Yılda ortalama 10 binin üzerindeki satış adediyle tüm dünyadaki Caddy satışlarının yaklaşık yüzde 10'unun gerçekleştiği Türkiye pazarına Ekim ayında Avrupa ile aynı anda sunulan yeni Caddy, VW'nin yeni tasarım DNA'sına sahip üçüncü modeli. Sınıfında bütün modellerinde ESP'nin standart olarak sunulduğu ilk ticari araç olma özelliğine sahip Yeni Caddy, 7 ileri DSG şanzımanı ve Yokuş Kalkış Desteği seçeneğini de sunan tek araç. Caddy'nin yeni 1.6 TDI dizel motoru Euro 5 egzoz emisyon standartlarında hem turboya hem de direk yakıt enjeksiyonuna sahip. Dört supaplı, 102 beygir güce sahip TDI motorlar, 100 km'de 5.2 litre gibi düşük yakıt tüketimi değeriyle öne çıkıyor.



Yeni gelişmeler süpriz olmayacak

VOLKSWAGEN markasının tüm dünyada bilinen en önemli özelliğinin sürekli gelişim içerisinde olması olduğunu kaydeden Güven, bunun markanın bir ilkesi haline geldiğini vurguluyor. Güven, VW'nin gelecek stratejilerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sürekli kendini geliştiren, müşterilerinin kullanımına birçok yenilik sunan, hatta otomotiv sektörüne birçok yeniliği getiren bir grup olarak, önümüzdeki dönemlerde de yeni gelişmeleri bekliyor olmak sürpriz olmayacaktır. Gerçekleştirilen araştırma sonuçları bize, Volkswagen kullanıcısı olsun olmasın, tüketicilerin Volkswagen markasına olan güvenlerinin yanısıra, her zaman bir yeniliği sunmaya açık bir marka olduğunu ve bunun son derece beğenilen bir özellik olduğunu ortaya koyuyor."





Sektörün öncüsü olacak

Önümüzdeki yılların bu anlamda Volkswagen'in çok daha üst sıralarda olacağını işaret ettiğini kaydeden Güven, yeni gelişen teknolojiler, çevreye duyarlı araçlar, hybrid ve elektrikli motorların üretime dahil edilmesi gibi konuların gündemde olduğu müddetçe, Volkswagen markası sahip olduğu bilgi ve üretim teknolojisi ile sektörün öncü firmaları arasında yerini alacağını belirtti.

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