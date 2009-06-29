Vuvuzela, Ömer Üründül ve Daniel Alves

Fatih Kaya yazıyor

fakaya@hurriyet.com.tr

Şimdilik geçelim...

Dün akşam TRT ekranlarında bir Amerika mucizesi yaşamaya ramak kalmıştı. Amerikalı futbolcular kupayı kaldırdılar fakat Brezilyalı oyunculara vermek zorunda kaldılar. Futbol adına üzücü... Amerika kupayı kazanabilseydi diğer ülkeleri de cesaretlendirebilirdi. Yine de küçümsenemez bir başarı…

Brezilya, grup maçları dışında vasat bir performans sergiledi. Tartışılan takım Brezilya olunca daha iyi futbol bekliyoruz ister istemez.

Sergiledikleri performans onlar için birçok sebebe bağlanabilir. Avrupa'da büyük ligler sona erdiği için Dunga yıldız futbolcularından tatil rehaveti korkusuyla yararlanamadı. Ama büyük oranda kadroyu Avrupalı Brezilya’lılardan kurmak zorundaydı.

Sonuçta ortaya konan kötü futbol unutulur, kazanılan kupa unutulmaz.

Amerika ise;

Turnuvaya şansız mağlubiyetler ile başlayıp, hatalarından ders çıkarttı. Her maçta oyunlarını geliştirip daha dirençli bir takım haline geldi. Kupayı da çok fazla istemelerine rağmen 2-0'dan 2-2'ye gelen finali, tecrübe eksikliği ve moral bozukluğu yüzünden kaybettiler. Olayın kısa özeti bu...

Bob Bradley çok zekice bir düzen kurmuş. Altidore, Donovan ve Davies hariç bütün oyuncular her yerde topa bastılar. Onlarda boş durmadı, Brezilya savunma hattını ve orta alanda Melo ile Gilberto Silva'yı çok rahatsız etti. Görünüşte Donovan Amerika'nın lideri gibi dursa da asıl lider Dempsey... Onun için bu turnuva performansı ayrı değerlendirilmeli... Attığı kilit gollerin yanın sıra; savunma, orta alan ve forvet hattı arasındaki bağlantıyı çok iyi yaptı ve sonucunda Amerika'nın finale kadar gelmesinde büyük rol oynadı. Genel bir bakışla Bradley kadrosunu haddini bilerek oynattı ve İspanya'yı yenerek oyuncularının performansını en üst düzeye çıkarttı. Bir bakıma bu turnuva onlar için kadro ve futbolları adına çağ atlamak gibi oldu.

Ayrıca, "Gruptan çıkarken şanslıydılar" sözlerine de katılmıyorum. İtalya’nlar 10 kişi kalan Amerika’yı yendiler. Amerika 11 kişi tamamlayabilseydi karşılaşmayı, büyük olasılıkla kaybetmezdi. Grup maçlarında şanstan öte genel bir değerlendirme yapmak lazım...

Aksi takdirde verdikleri büyük mücadeleye ve aynı zamanda futbollarına haksızlık olur.

Rahatsızlık veren olaya gelelim; Güney Afrika’da ki Vuvuzela sesi kadar Ömer Üründül'ün yorumları...

Erdoğan Arıkan maçı anlatırken aynı zamanda ekran başındaki bizleri bilgilendirdi. Tam tersi Ömer Üründül'den beklenen işleri yaptı. Erdoğan Arıkan sürekli oyun içindeki değerlendirme için Ömer Üründül'ün fikirlerini almaya çalıştı.

Fakat sevgili Üründül'ün "enteresan" ile başlayan cümleleri kısa ve çok yavan oldu.

Ben istatistikî bilgiler ve zekice değerlendirmeler bekliyorum. Yıllarını bu işe vermiş ve artık profesörlük seviyesine gelmiş bir spor adamından bu beklenir.

Eğer bu konuda haksızsam da özür dilemesini bilirim. Ancak haksız olduğumu düşünmediğim gibi Ömer Üründül'ün iyi bir yorumcu olmadığı kanaatindeyim. Belki çok derin bilgileri var. Fakat, bu bilgileri bizle maç esnasından paylaşmadığı sürece fikrim değişmeyecek...

Turnuva boyunca "Daniel Alves neden oynamıyor" cümlesi de sıktı. Haklı da olabilir. Ancak neden oynamıyor? Biz de onu merak ediyoruz.

Sayın Üründül, hiçbir değerlendirme yapmadan üstünü kapatıyor.

Erdoğan Arıkan mesleği gereği birkaç oyuncunun isim telaffuzunu öğrenmek için o ülkenin basın mensuplarına danışmış, maç esnasında birkaç kez kendi ağzından dile getirdi. Aynı özveriyi Ömer Üründül'den de beklememiz hata olmaz herhalde... Bir zahmet.

Benim değerlendirmem var fakat ondan da bir açıklama bekliyorum. En doğal hakkım...

Sonuçta TRT'de maç sırasında bizi bilgilendirmesi gereken isim Ömer Üründül... Bulamadığı sorunun cevabını, bizlere sorar gibi açıklamasını ben kabul etmiyorum.

Dunga çok kötü bir Turnuva geçirdi. Doğru... Oynanan bu kötü futbolun sorumlusu da Dunga... Yalnız eleştirilecek o kadar yönü var ki Daniel Alves yanında devede kulak kalır.

Güney Afrika maçından sonra Ramires ile başlaması hataydı. Çok süratli bir futbolcu fakat fizik gücü ile Güney Afrika karşısında çok ezildi. Amerika'nın daha dirençli ve sert oynayacağını düşünmesi ve ona göre bir kadro düzeni oluşturması gerekirdi. Nitekim Ramirez hiç bir varlık gösteremediği gibi çok pas hatası yaparak Brezilya'nın oyunda etkinliğini azalttı. Melo ve Gilberto'ya yardım etmesi gerekirken kaybolup gitti.

Dunga, alternatif bir kadro yerine standart bir kadro kurma yolu gitti turnuva boyunca... Rakiplerini ciddiye almadı. Bireysel beceriler yerine, oyundaki aksiyonlar ile sonuca gitmesi alıştığımız Brezilya adına daha doğru olabilirdi.

Amerika sürprizi, vuvuzela sesi ve Ömer Üründül'ün damgasını vurduğu bir turnuva geride kaldı.

Sepp Blatter, "Vuvuzela yasaklanmayacak" dedi. Yani Afrika 2010'da bu ses kulaklarımızı tırmalayacak.

Ömer Üründül konusunda nasıl bir gelişme olacak… Göreceğiz.

Kendi adıma olmamasını tercih ederim. Zira vuvuzela sesi yeteri kadar rahatsız edici.