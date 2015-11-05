Vurur yüze ifadesi o kız Merve Özbey bitanesi

*Henüz senden üç şarkı dinledik ve üçü de hit oldu. Bu nasıl bir çıkıştır?

- Bu her şeyden önce bir ekip işi. Deniz Erten ve Erdem Kınay’la kombo yaptık; “Helal Ettim”, “Duman” ve “Yaş Hikayesi”... Beyin uyuşursa ortaya böyle başarılı işler çıkıyor işte.



*Kabul etmek gerekir ki “Yaş Hikayesi”ni alıp götüren öncelikle Deniz Erten’in sözleriydi. Hele ki sosyal medyada...

- Sosyal medya bizim için çok büyük şans oldu gerçekten. Şarkının zaten çok iyi yerlere geleceğini biliyorduk, sonuçta Deniz Erten’in elinden kötü iş çıkmaz. Ama böyle bir sonuç beklemiyordum. Bir gün Twitter’da adımı arattım, “Vurur yüze ifadesi, o kız kimdi bitanesi” diye bir tweet gördüm. Kendi kendime dakikalarca güldüm. Aldı yürüdü sonra, milyonlarca farklı cümle türedi o sözden.



*Binali Yıldırım bile röportaj verirken kullandı cümleni, süper bir his olsa gerek...

- Hem de nasıl. Evde oturmuş televizyon izliyorum, Binali Yıldırım’dan o cümleyi duydum. Dedim “Allah’ım bana bir şeyler oluyor” (gülüyor)...



*Aslında bu sosyal medyadaki ilk çıkışınız değil. “Helal Ettim”de de benzer bir durum yaşadınız. Erdem Kınay’ın albümünde seslendirdiğiniz o parça Ezgi Mola tarafından sosyal medyada paylaşılınca feci patladı.

- Evet. O zaman da çok sevinmiştim.



*Acaba bu ilginin temelinde biraz da ses renginizin, nameli yorumunuzun etkisi var mıdır?

- Asıl o farklılık yarattı zaten. Tahminimden fazla ses getirdi çok şükür. Erdem mükemmeliyetçi bir adamdır, Deniz de inanılmaz güzel sözler yazar. Keşke müzikalite olarak ikisinin de kenarından köşesinden geçebilsek. Bir de şu var; bir şarkı yapacağız, milyonlar dinleyecek, trilyonlar kazanacağız diye yapmıyoruz şarkıları. Yapacağız, insanlar dinleyip sevecek. Hedef bu...



*Daha ilk şarkıda iyi bir çıkış yapınca özgüven yerine gelmiştir ama...

- İyi de sonrasını bilemezsiniz ki... Bir şarkıyla patlayıp ikinci şarkıda sönüp giden çok insan var. Bir sürü müzikzede yani. Diğer yandan, Allah yürü ya kulum dedi mi de duramıyorsun.





GECE DAHA KOLAY İLHAM GELİR DEDİLER SAAT KURUP 03.00’TE KALKTIM



*Erdem Kınay ile yolunuz nasıl kesişti?

- Demet Akalın’a vokal yaptığım dönemde tanıştık. Onun albüm lansmanında bir solo performans sergilemiştim, dinleyiciler arasında Erdem Kınay da vardı. Dinlerken “Kim bu kız?” demiş. Sonra evde PlayStation oynarken bir telefon geldi, arayan Erdem Kınay’dı. 12 yıllık bir vokal geçmişim olduğu için Türkiye’nin en iyi aranjörlerinden biri olduğunu biliyordum. “Merhaba ben Erdem Kınay” deyince heyecandan titremeye başladım. “Görüşebilir miyiz?” dedi, 15-20 dakika sonra evindeydim.



*Peki sonra?

- İlk olarak şarkılarının demolarını okudum. Sonra aradı, albümünde yer alıp alamayacağımı sordu. “Helal Ettim” ile bu işbirliği başlamış oldu.



*Ya o lansmanda karşılaşmasaydınız?

- Akademik kariyerime devam edecektim ve öğretmen olarak okulda kalacaktım muhtemelen...



*İlk solo albümünde de onunla çalıştınız.

- Evet, “Yaş Hikayesi” albümümde Deniz Erten, Gökhan Şahin, Şebnem Sungur, Özlem Argon, Gökhan Tepe, Reşit Gözdamla ve Erdem Kınay ile çalıştık. Düzenlemeler ise Metehan Köseoğlu, Ali Tolga Demirtaş ve Erdem Kınay imzası taşıyor.



*İyi bir kitap okuyucusu olduğunuzu biliyorum. Siz hiç söz yazmıyor musunuz?

- İlk zamanlarda demolar okuduğum için başarılı söz yazarlarının neler yaptığını biliyorum. Fazla okuyan biri olarak da kelimelerin derin olmasını seviyorum. Bir iki tane güvendiğim söz var. İleride kullanmayı düşünüyorum ama sonrası ne olur bilmem. O ilham denilen şey bana pek uğramıyor! Gece daha çok ilham geliyor dediler diye 03.00’e saat kurup kalkmışlığım var (gülüyor). Ama gece de gelmedi, gündüz de. Lanet şey bir gelse!







BOĞAZIMI TUTAMADIĞIM BİR DÖNEMDİ KLİP ÇEKİLİRKEN PİZZA YİYORDUM



*Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- O sevgi çok acayip bir şey. İnsanlar titreyerek fotoğraf çektirmek için yanıma geldiğinde, karşılarında en az onlar kadar titreyen bir kadın buluyorlar (gülüyor).



*Albümden sonra hayatınızda neler değişti?

- Sadece hayat standardım yükseldi, daha fazla kazanıyorum. Bir de insanlar beni daha fazla tanıyor. Hepsi bu.



*Sormadan duramayacağım, “Yaş Hikayesi” klibinde giydiğiniz kıyafet beğenilmedi. Ne düşünüyorsunuz o konuda?

- Bazı şeylere “nazarlık” gözüyle bakmak lazım. Biraz teslimiyetçi bir kadınımdır. Kıyafet geldiği zaman kendimi düşürmem. Ama o zaman ben de küçük bir kadın değildim hani... 60 kiloydum, boğazımı tutamadığım bir dönemdi (gülüyor). Klip çekiliyor, ben bir köşede pizza yiyorum düşün. Ama şimdi sağlıklı besleniyorum.



*Bir de Sezen Aksu hayranı olduğunuzu duydum.

- Öyleyim. O, benim gözümde “eksiye artı gözüyle bakan” bir kadın. Pozitif insanları çok seviyorum.



*Peki son olarak bundan sonra sırada ne var diyeyim?

- Gücümüzün yettiği kadar albümdeki bütün şarkıları kliplendireceğiz. Yoğun bir konser temposu var. Söyleşiler ve imza günlerine de devam. Bu ara pek evde değilim özetle...





BOYUM 1,60 AMA İÇİMDE 1,70’İM

İlk iki şarkının klibinde haliyle geri plandaydın. Neden?

- Öyle oldu. İnternette “Bu kız niye görünmüyor, hilkat garibesi mi?” diye yorumlar çıkmaya başladı (gülüyor). Buradan onlara cevap vermiş olayım: Hayır, hilkat garibesi değilim! Sadece birazcık kısa olabilirim o kadar.



Kaç ki boyunuz?

- 1,60...



Sıkıntıymış hakikaten.

- Sensin sıkıntı, niye sıkıntı olsun (gülüyor). Ayrıca içimde 1,70’im. Seviyorum kendimi. Bunlar işin esprisi...

Boyu boş verelim, zaten parmakta da tek taşı görüyorum.

- Keyfim yerinde, mutluyum çok şükür. Ciddi bir ilişkim var, evlenmeyi düşünüyoruz. Çok yakın değil ama...



ÖNCE YAPTIĞIM İŞİ SİNDİREYİM BELKİ SONRA OYUNCULUĞU DENERİM

*Demet Akalın’la yaklaşık 5 yıl çalıştınız. Başka kimlere vokal yapmıştınız?

- 2 yıl kadar Bengü ile, 2 yıl da Ebru Gündeş’le çalıştım. Ajda Pekkan’la çalışmaya ise fırsatım olmadı, sadece provalarına katılabildim.



*Vokalisttiniz. Ön plana çıkmak gibi de bir niyetiniz yoktu anladığım kadarıyla...

- Kesinlikle... Çünkü yaptığım işin hakkını vermek zorundaydım. Vokalistlik çok güzel bir iş. Bazıları bunu solistliğe geçmek için bir basamak gibi görüyor olabilir ama benim öyle bir düşüncek yoktu. Zaten kaderciyimdir ve kaderim beni bu yola sürükledi.



*Oyunculuk geçti mi hiç aklınızdan?

- Oyuncu olan çok yakın arkadaşlarım var. “Kesinlikle yapman gerek” diyorlar. Ama önce yaptığım işi bir sindireyim, belki sonra...







Binali Yıldırım'dan güldüren sosyal medya cevabı