Vurulduktan sonra ilk sözü 'Annem duymasın' oldu

ANTALYA’nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A.Kadir Küçüköner, adliyede katip olan eşinin izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya’ya götürülerek tedaviye alındı. Polis memuru Avcı ise gözaltına alındı.

MERMİLER AKCİĞERLERİNE İSABET ETMİŞ

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Hastanın hem sağ hem de sol akciğerinde yarası bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ameliyatla kanamayı durdurduklarını ifade etti. Hastanın, kendisine gelmesini beklediklerini belirten Erdoğan, "Solunum cihazından ayrılıp hastayla konuşunca net bir şey söyleyebiliriz. Hayati tehlike azaldı ama geçmedi. Kanamayı kontrol altına aldık, iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

SAVCININ VURULMASI OLAYINI 4 SAVCI SORUŞTURACAK

Küçüköner’in polis memuru Turgut Avcı tarafından vurulmasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner’in odasında görev yaptığı sırada aynı adliyede görev yapan zabıt katibi Şerife Avcı’yı çalışma düzeni ve mesaiye riayeti hususunda uyardığı belirtildi.

Şerife Avcı’nın odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli eşi polis memuru Turgut Avcı ile birlikte yeniden Savcı Küçüköner’in makam odasına geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın görgü tanığı Yazı İşleri Müdürünün huzurunda şüpheli polis memuru, Cumhuriyet Savcısına beylik tabancasıyla ateş etti. Cumhuriyet Savcısı vücudunun 5 yerinden silahla yaralandı. Olaya diğer adliye görevlileri ve adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı, ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste gerekli tıbbi müdahale yapılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hasta halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisini devam etmektedir."

POLİS MEMURU VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Turgut Avcı ve eşi zabıt katibi Şerife Avcı’nın gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, "Suçta kullanılan silaha, olay yerinden elde edilen 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 adet mermiye el konulmuştur. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı olayı tüm yönleriyle titiz bir şekilde araştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AYNI LOJMANDA ALTI ÜSTLÜ OTURUYORLAR

Bu arada, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner ile kendisini makam odasında tabancayla vurarak ağır yaralayan polis memuru Turgut Avcı’nın ilçedeki adliye lojmanlarında, aynı blokta, altlı üstlü dairelerde oturduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: SAVCI, ’BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN’ DEDİ

Antalya’nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner’in, adliyede katip olan eşinin yıllık izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Savcı Küçüköner’in odasında silahlı saldırıya uğradığı sırada adliye binasında bulunan ve olaya ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söyleyen görgü tanığı Mehmet Çetinkaya, "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım ve hemen diğer savcıya teslim ettim. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner’e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner bizlere ’Bu olaydan annemin haberi olmasın’ dedi" ifadelerini kullandı.