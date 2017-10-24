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    Vurduğumdan haberim yok

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    24.10.2017 - 21:34 | Son Güncelleme:

    Türkiye genelinde yapılan asayiş uygulamasında polisin ele geçirdiği ruhsatsız tabancanın balistik incelemesi sonucu iki ay önce işlenen bir cinayet aydınlandı. Gözaltına alınan şüphelinin ‘Birini vurduğumdan haberim yok dediği olay şöyle gelişti:

    BALİSTİKTE ÇIKTI
    İSTANBUL’da evli 3 çocuk babası Zeki Altınyay (61), 10 Ağustos günü Sancaktepe, Hilal Mahallesi’ndeki evinde sebze yetiştirdiği serada çalışıyordu. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. Hemen sonrasında ailesi Altınyay’a yemeğin hazır olduğunu söylemek için seslendi ancak yanıt alamadı. Seraya girdiklerinde Altınyay’ı kanlar içinde yerde yatarken buldular.

    Vurduğumdan haberim yok
    Hastaneye kaldırılan Altınyay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, serada 4 mermi çekirdeği, olay yerine yakın bir noktada ise 75 mermi kovanı buldu. İnceleme sürerken, 23 Ağustos’ta yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması sırasında polis, durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız Glock marka tabanca ele geçirdi. Tabanca inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi. Hakkında ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten işlem yapılan tabancanın sahibi C.K. (31) serbest bırakıldı.

    TABANCAYLA KOVANLAR UYUŞTU
    Polis Kriminal Laboratuvarı’ndaki balistik incelemede ele geçen tabanca ile cinayet bölgesinde bulunan kovanlar uyuştu. Önceki gün Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, C.K.’yı gözaltına aldı. C.K., ifadesinde tabancayı İ.S.’den (37) aldığını, olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bu ifade üzerine İ.S. de gözaltına alındı. Hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı olduğu belirlenen İ.S. ifadesinde, “Tabancayla o akşam rasgele atış yaptım. Birinin vurulduğundan da haberim yok” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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