Vuranı söyledi…

Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay Kartal'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 34 YN 9027 plakalı lüks marka araca binerek D-100 Karayolu'na çıktı. Doğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı.

Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı. Yaralı Gökhan Doğanay'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi.

Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti. Polis Doğanay'ın bindiği araçta 12 adet mermi izi tespit etti.

Polis hastanede tedavi altına alınan Doğanay’la görüştü. Doğanay, polise,"Daha önceden husumetli olduğum S.A saldırıyı düzenledi." dedi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri S.A’yı yakalamak için çalışma başlattı.