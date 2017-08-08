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    Vuran polisi görünce canına kıydı

    Zeynep BİLGEHAN
    08 Ağustos 2017 - 22:18Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 22:18

    Yaklaşık 3 ay önce Avcılar’da bir otomobil içinden açılan ateşle hayatını kaybeden Oğuz Kıllı’nın katili bulundu.

    Eşi Esra Kıllı’nın verdiği bilgiye göre polis önceki akşam şüpheliyi buldu. Operasyon yapmak üzere eve girecekken şüpheli şahsın intihar ettiği öğrenildi. Esra Kıllı, “Çok fazla sevinemedik. Yalnızca başkalarının canı yanmayacak, başka Ezgiler babasız kalmayacak diye seviniyorum. Eşimin çektiği acılarının yanında onun ölümü hiç” dedi. Oğuz Kıllı’nın kardeşi Nesrin Karslı da duygularını “Olayın faili 3 kişiydi. Kurşunu sıkan kişi intihar etmiş. Diğer 2 kişiden bilgimiz yok. Tatminkâr bir son olmadı bizim için. İnsan yakasına yapışmak, bir şeyler sormak, bağırmak istiyor. Bunların hiçbirini yapamadık. Hepsini elimizden alarak gitti. Çok basit bir son oldu. Çok düzgün bir evlat yetiştirmiştik. Öfkemizi yatıştıramadık. Diğer iki kişinin de yargılanmasını istiyoruz. Onlar da diğerleri kadar suçlu” diye ifade etti.

    NE OLMUŞTU?

    Esenyurt’ta perdecilikle geçimini sağlayan 31 yaşındaki Oğuz Kıllı 14 Mayıs gecesi eniştesiyle Haramidere’de arabada durduğu esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunlarla yaralanmıştı. Beyaz araçtan rastgele sıkılan mermiler içinde bulunduğu aracın kapısını delip Oğuz Kıllı’nın kalçasına isabet etmişti. Son sözleri, “Henüz ölemem, kızım Ezgi daha çok küçük!” olan Kıllı, iki ameliyat ve verilen 120 ünite kana rağmen üç hafta sonunda hayatını kaybetmişti.

    Son sözleri oldu: Ölemem, kızım daha çok küçükSon sözleri oldu: 'Ölemem, kızım daha çok küçük'

    Etiketler: gazetehaberleri , Oğuz Kıllı , ölüm
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