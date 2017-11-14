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    Vücutta dijital olarak takip edilebilen ilaca onay

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 22:13 | Son Güncelleme:

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan vücudunda dijital olarak izi sürülebilen ilaca onay verdi.

    FDA'dan yapılan açıklamada, şizofren ve bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmak üzere sindirilebilir sensöre sahip ilaca onay verildiği bildirildi.

    FDA'nın Psikiyatri Ürünleri Bölümü Başkanı Mitchell Mathis, yaptığı açıklamada, sindirilebilir sensöre sahip ilaç sayesinde hastaların ilaçlarını alıp almadıklarının kontrol edilebileceğini belirtti.

    İlaç hasta tarafından yutulduktan sonra mide sıvısıyla temasa geçtiğinde içindeki sensör sayesinde vücuda yapıştırılan banda sinyal gidiyor. Daha sonra ilacın sindirildiği bilgisi banttan hastanın cep telefonundaki uygulamaya ulaşıyor. 

    Öte yandan, hastalar isterlerse yakınlarına ya da doktorlarına web tabanlı bir portal aracılığıyla cep telefonlarına gelen bilgiye erişmelerine izin verebiliyor.

    Etiketler: biyoloji , teknoloji
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