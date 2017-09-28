Vücut yağına dair 4 yaygın yanlış bilgi

1) Uzun zamandan beri yetişkinlerde sadece bir çeşit yağ olduğu düşünülüyor; o da bel çevresindeki yuvarlaktan sorumlu olan beyaz/sarı yağlar. Bu beyaz yağlar gelecekteki enerji ihtiyacınız için ekstra kalori depoluyor. Ancak çok fazla olduğunda insülin direnci ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara davetiye gönderiyor. Fakat yine de tek başına değil. İnsan vücudu kahverengi yağ denen ve zengin demir-mitokondri içeriği nedeniyle kaslar oldukça önemli bir yağa da sahiptir. Bu yağ oldukça iyi bir izolasyon malzemesidir ve enerji için beyaz yağı yakar. Isı için enerji yakan bu yağ kilo kaybında da rol oynayabilir.

2) Selülit, kalçalarımızda ve popomuzda yer alan derilerin şekil kaybı yaşaması sonucu sarkmasıdır. Çoğumuz görüntüsünden nefret etsek de aslında zararsızdır. Kafeinli kremlerden lenfatik drenaja birçok yöntem denense de herhangi bir tedavi mümkün değildir, çünkü selülit aslında sadece yağdır. Üstelik sadece kilolularda değil ince, genç, yaşlı herkeste selülit gelişebilir. Kadınların yüzde 90’ında genetik yatkınlık ve azalan östrojen nedeniyle selülit gelişiyor. Aynı zamanda hareketsiz bir yaşam da selülit gelişimi için önemli bir faktör oluyor.

3) Vücut yağları enerjinizi korur, sizi sıcak tutar, organlarınızı hafifletir ve vücudun sizi canlı tutan temel işlevlerini yerine getirebilmesiniz sağlar. İdeal yağ oranı her insan için farklıdır. Her bir kişi; yaş, kemik yapısı, cinsiyet ve genler dahil değiştirilemeyen bazı etkenler nedeniyle yağ indeksi açısından farklılık gösterir. Çok fazla yağ kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik hastalıklarla ilişkilidir. Ancak madalyonun diğer tarafı da vardır. Az vücut yağı da bazı hastalıklara neden olabilir. Vücudun işlevini yerine getirebilmesi için kadınların yüzde 13 erkeklerin yüzde 3 yağa ihtiyacı vardır. Bu temel vücut yağıdır ve yağ depolarını içermez. Bir kadının vücut ağırlığının ortalama yüzde 15’i, bir erkeğin ise yüzde 12’si depo yağı olmalıdır. Bu oranlar düştüğünde üreme bozuklukları, dehidrasyon, kas dokusu kaybı ve erken osteoporoz gibi komplikasyonlara neden olabilir.

4) Yürümek, bisiklete binmek gibi herkesin sevdiği kardiyovasküler egzersizler sizin için iyidir. Kalp hastalığı, akciğer hastalıkları riskini azaltır ve kilo kaybı hedeflerine ulaşmaya yardımcı olur. Ancak odak noktanız yağ yakmaksa aslında en iyi seçim değildir. Ağırlık kaldırma egzersizlerinin tek başına kardiyo egzersizlerine göre yağ yakmakta daha iyi olduğu tespit edilmiştir. En iyisi bu iki tekniği bir arada kullanmaktır.