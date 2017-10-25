Vücut temizliğinde sabun mu, duş jeli mi kullanılmalı?

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
En çok tercih edilen
Duş jelinin sağladığı farklı ve güzel kokular, sabunlarda daha kısıtlı olabiliyor. Kokularının cezbedici özelliğinin yanı sıra kolay ve hızlı olduğu gerekçesiyle, birçok tüketici duş jeli kullanmayı tercih ediyor. Ciltte bıraktığı kayganlığı sevmeyen ve duş jelinin daha sağlıksız olduğunu düşünen tüketiciler ise eskiden olduğu gibi sabun kullanımına devam ediyor.
Alerji riski
Kolay alerji olabilen ciltlerde, duş jelleri içerdiği güzel koku esanslarının yapısı nedeniyle alerji riskini artırabiliyor. Eğer alerjik bir cilt yapınız varsa, koku esansının daha az olduğu ya da olmadığı doğal sabunları tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.
Cildin tahriş olması
Duş jellerinin içerdiği köpürücü maddeler ve cilt yapınıza uygun olmayan sabunlar cildinizin kurumasına ve tahriş olmasına sebep olabiliyor. Buna ek olarak, çok sık duş alınması da tahriş olma sebebi olabiliyor.
pH değerinin bozulması
Duş jelleri de sabunlar da cildin pH dengesini bozan kimyasal maddeler içeriyor. pH dengesi bozulan cilt, egzama, mantar gibi her türlü rahatsızlığa açık hale geliyor. Bu durumda sabun ya da duş jeli hangisini kullanıyorsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken şey, bu temizleyicilerin pH değerinin 7’nin altında olmaması.
Yararlı bakterilerin yok olması
Duş jelleri ve sabunlarla sık banyo yapmak alerjiye, tahrişe yol açıyor, aynı zamanda cildin pH değeri de bozuluyor. Zarar gören ciltte, zamanla yararlı bakteriler de yok olmaya başlıyor.
Ne yapmalı?
Temel olarak kimyasal karışımlarla hazırlanan duş jelleri ve sabunlar ciltte ciddi hasarlar bırakabiliyor. Cilt problemlerine yakalanmamak için çok sık banyo yapıyorsanız bunu azaltmalı, duş jeli ya da sabun kullanımında pH değerinin 7’nin altında olmamasına özen göstermelisiniz. Özellikle cilt yapınıza göre bir temizleyici tercih etmelisiniz. Cilt yapınızı bilin ve ihtiyacınıza göre doğal bir temizleyici edinin. Her duştan sonra cildinize iyi gelen bir nemlendirici kullanmayı da ihmal etmeyin.
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