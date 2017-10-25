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Vücut temizliğinde sabun mu, duş jeli mi kullanılmalı?

Vücut temizliğinde duş jeli ve sabun kullanımı kişinin tercihine göre değişir. Ancak çoğu zaman hangisinin doğru tercih olduğu konusunda tartışmalar yaşanır. Üstelik bu temizlik ürünleri pazarlanırken, aynı cümlelerle sunulur. Bu yüzden seçim oldukça zordur. Peki, cildimiz için sağlıklı olan sabun mu duş jeli mi?

Kaynak: Doğan Burda
25.10.2017 - 15:29 | Son Güncelleme :

En çok tercih edilen

Duş jelinin sağladığı farklı ve güzel kokular, sabunlarda daha kısıtlı olabiliyor. Kokularının cezbedici özelliğinin yanı sıra kolay ve hızlı olduğu gerekçesiyle, birçok tüketici duş jeli kullanmayı tercih ediyor. Ciltte bıraktığı kayganlığı sevmeyen ve duş jelinin daha sağlıksız olduğunu düşünen tüketiciler ise eskiden olduğu gibi sabun kullanımına devam ediyor.

Vücut temizliğinde sabun mu, duş jeli mi kullanılmalı

Alerji riski

Kolay alerji olabilen ciltlerde, duş jelleri içerdiği güzel koku esanslarının yapısı nedeniyle alerji riskini artırabiliyor. Eğer alerjik bir cilt yapınız varsa, koku esansının daha az olduğu ya da olmadığı doğal sabunları tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.

Cildin tahriş olması

Duş jellerinin içerdiği köpürücü maddeler ve cilt yapınıza uygun olmayan sabunlar cildinizin kurumasına ve tahriş olmasına sebep olabiliyor. Buna ek olarak, çok sık duş alınması da tahriş olma sebebi olabiliyor.

Vücut temizliğinde sabun mu, duş jeli mi kullanılmalı

pH değerinin bozulması

Duş jelleri de sabunlar da cildin pH dengesini bozan kimyasal maddeler içeriyor. pH dengesi bozulan cilt, egzama, mantar gibi her türlü rahatsızlığa açık hale geliyor. Bu durumda sabun ya da duş jeli hangisini kullanıyorsanız kullanın, dikkat etmeniz gereken şey, bu temizleyicilerin pH değerinin 7’nin altında olmaması.

Vücut temizliğinde sabun mu, duş jeli mi kullanılmalı

Yararlı bakterilerin yok olması

Duş jelleri ve sabunlarla sık banyo yapmak alerjiye, tahrişe yol açıyor, aynı zamanda cildin pH değeri de bozuluyor. Zarar gören ciltte, zamanla yararlı bakteriler de yok olmaya başlıyor.

Vücut temizliğinde sabun mu, duş jeli mi kullanılmalı

Ne yapmalı?

Temel olarak kimyasal karışımlarla hazırlanan duş jelleri ve sabunlar ciltte ciddi hasarlar bırakabiliyor. Cilt problemlerine yakalanmamak için çok sık banyo yapıyorsanız bunu azaltmalı, duş jeli ya da sabun kullanımında pH değerinin 7’nin altında olmamasına özen göstermelisiniz. Özellikle cilt yapınıza göre bir temizleyici tercih etmelisiniz. Cilt yapınızı bilin ve ihtiyacınıza göre doğal bir temizleyici edinin. Her duştan sonra cildinize iyi gelen bir nemlendirici kullanmayı da ihmal etmeyin.

Etiketler: cilt temizliği
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