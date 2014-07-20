Vücudun gizli silahı



En büyük çocukluk kahramanlarımdan olan Arnold’un Conan filmini ve Slyvester Stallone’u ilk kez sığır karkaslarını yumruklarken izlediğimde

–hani şu tek elle şınavların çekildiği, Philadelphia müzesindeki merdivenlerde geçen sahneleriyle ve motive edici müziği olan o film- hah

işte o bildiğin film beni oldukça etkilemişti. Büyümek, güçlenmek, şekillenmek ve güçlenen bedenimle daha kuvvetli bir akıl ve karakter yaratıp insanlara filmlerle, yazılarla, fotığraflarla yaşayan bir ilham kaynağı ve role-model olmak...

Müthiş bir şevkle vücudumu yapmaya başladım ve yıllar içinde o incecik uzun kollarımı ciddi derecede detaylı silahlara çevirdim.

O yıllarda beni, Rocky deki Bill Conti’nin “Gonna Fly Now” adlı parçası ateşlemişti. Diğerleri için ise bu Metallica’nın “One” parçasından Beethoven’ın 5. Senfonisine kadar bir şey olabilir. Bilimadamlarına, profesörlere ve spor salonuna adımını atmış insanlara gore müzik yalnızca koşubandı ve aerobik sınıfları için değil aynı zamanda ağırlık çalışma kısmında da etkilidir.

Bugün bir spor salonuna gitseniz insanları iPodlarından, iPhonelarından veya MP3 çalardan müzik dinlerlerken veya salondaki televizyon yayınına dalmış gitmişlerken görürsünüz. Kaynak ne olursa olsun bir şey net: Müzik zihninizi ve fiziksel performansınızı etkileme özelliğine sahip bir tetikleyicidir.

Çok az şey spor yaparken bedeninizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Sayısız araştırma ve deneyim göstermiştir ki müzik yalnızca motivasyonu arttırakla kalmaz; gücü ve dayanıklılığı arttırırken motor koordinasyonunu da sağlar. Havada olmadığınız günlerde seçeceğiniz doğru bir müzik bitiş noktasına gelmenizi sağlayacak inancı size verecek ve kalbiniz ile kaslarınızı enerji ile dolduracaktır.

Vücut, zihin ve müzik arasındaki etkileşimler karmaşık bir yapıya sahiptirler. Sizi spor yaparken tetikleyen yalnızca müziğin kendisi değil ancak bedenin müziğe verdiği cevaptır. Zihniniz bir eylemin içine girmeden once kaslara daha fazla oksijen gönderebilmek için nefesiniz ve kalp atışınız hızlanır. Daha sonra bu biyolojik etkileşimler müzikle birleşir ve hızlanmanızı sağlar. Müzikle beyin arasındaki ilişkiyi anlamak için hala çok yol katetmemiz gerekse de uzmanların çoğunluğu müziğin spor yapmayı kolaylaştırdığı ve daha eğlenilebilir hale getirdiği üzerinde hemfikirlerdir. Kendi yaşantımdan edindiğim deneyim ile şunu çok kesin ve net söyleyebilirim. Değiştirdiğim playlist ler sayesinde tüylerin diken diken durumda olması spor performansınızı ve motivasyonumu çok daha fazla arttırıyor. Daha fazla ağırlık kaldırıyorum, daha hızlı koşuyorum, daha çok konsantre olabiliyorum. Zaten spor, müzik ilişkimi web sayfamdaki filmlerimde yer verdiğim epic temalı müziklerdende anlamışsınızdır diye düşünüyorum...

