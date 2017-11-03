VPN yasağı başlıyor! Yasaklı sitelere girenlere şok

FacebookDaha önce söz verildiği gibi Rusya, VPN hizmetlerine yüklenmeye başlamış durumda ve yeni kabul edilen bir kanun, hükümete engellediği sitelerin engelli kalmasını sağlayacak yeni güçler veriyor.

Bildiğiniz üzere VPN'ler, hükümetlerin yasakladığı sitelere, kullanıcıyı başka bir ülkede gibi göstererek erişim imkanı sağlıyor. Ancak yeni kanun ile beraber, VPN sağlayıcıların Rus hükümeti (Roskomnadzor) tarafından yasaklanan sitelere kesin bir engel koymaları zorunlu kılınarak bu tür erişimlerin de önüne geçilmeye çalışılıyor. Kısacası, artık Rus hükümetinin sansürlerine karşı VPN kullanımı, geçerli bir yöntem olamayacak.





Eğer bir VPN sağlayıcısı Roskomnadzor'a kaydolmayı ve o ay için yasaklanan siteleri engellemeyi kabul etmezse, Moscow Times'ın söylediğine göre o hizmet engellenecek. Geçtiğimiz ay, hükümetin yasakladığı siteleri gösterdikleri gerekçesi ile de arama motorları yasaklanmıştı.

Çin'de de benzer bir şekilde anti-VPN önlemleri alınıyor ve hükümet, sadece "onaylanmış" VPN hizmetlerinin çalışmasına izin veriyor. Bunun sonucu olarak da Apple'ın bazı VPN uygulamalarını mağazasından kaldırması gerekmişti.



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