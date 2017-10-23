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    Haberler >Teknoloji>VPN ve DNS ile uğraşmadan yasaklı sitelere girmenin yolu!

    VPN ve DNS ile uğraşmadan yasaklı sitelere girmenin yolu!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    Google'ın tercüme servisi Google Translate'in aynı zamanda yasaklı sitelere giriş için bir kapı olduğunu biliyor muydunuz?

    VPN kullanmadan veya DNS değiştirmeden kullanıcıların yasaklı sitelere girme şansı var. Örneğin imgur.com sitesini ele alalım. Bu site bir süredir Türkiye üzerinden erişime kapalı ve girilemiyor. 

    başta Google DNS olmak üzere neredeyse tüm DNS’ler de geçtiğimiz yıl zehirlendiği için güvenlik açısından pek sağlam pabuç değil. Erişim engeli uygulanmış sitelere girmek için daha güvenli yol olan VPN tercih edilmesi gerekiyor.

    VPN ve DNS ile uğraşmadan yasaklı sitelere girmenin yolu

    Google Translate ile yasaklı sitelere nasıl girilir?

    Google Translate Web sayfasını açın. Sayfaya ulaşmak için tıklayın.

    Çeviri bölümüne gitmek istediğiniz sayfayı yapıştırın. Sayfanın http ile başlamasına dikkat edin. Örnek: “http://imgur.com

    Tercüme et tuşuna basın. Bu tuşa bastıktan sonra, yasaklı olan sitenin Türkçe’ye çevrilmiş halini kullanımınıza sunacak.

    Etiketler: yasaklı sitelere giriş , yasaklı sitelere nasıl girilir
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