VPN uygulamaları iPhone'dan neden kaldırıldı?

Apple geçtiğimiz hafta, Çin hükumetinin emriyle Çin'deki App Store'unda bazı VPN uygulamalarını kaldırdığı için büyük eleştiriyle karşılaşmıştı. Bu yüzden Tim Cook'un firmasını savunmak için öne çıkması sanıyoruz pek şaşırtıcı değil.

Apple'ın CEO'su firmanın son kazanç toplantısında konuştu ve VPN uygulamalarının Çin'in bu konudaki kanunlarını sıkılaştırması üzerine kaldırılmak zorunda kaldığını açıkladı. Sanal özel ağların (VPN) Çin'de hükumetten lisans almaları gerekiyor.

Silinen uygulamalar tabii ki bu katılaşan kurallara uymuyorlardı ve Cook'un söylediğine göre firmanın bu konuda pek bir seçeneği yoktu: "Elbette uygulamaları kaldırmamayı tercih ederdik, ama tıpkı diğer ülkelerde yaptığımız gibi, nerede iş yapıyorsak oranın kanunlarına göre hareket ediyoruz."

Denizde daha çok uygulama var

Cook, genel tabloya işaret ederek Çin App Store'unda iOS için hala yüzlerce VPN uygulamasının olduğunu söyledi. Bu uygulamaların çoğu da Çin'in dışındaki geliştiricilerden geliyor.

Ama engellenen VPN firmalarının arasında ExpressVPN ve VyprVPN gibi en tepede yer alan VPN sağlayıcıları var. Bu haftanın başlarında, ExpressVPN şöyle demişti: "Apple'ın Çin'in sansür çabalarını desteklemesi rahatsız edici, bu ifade özgürlüğünü ve sivil hakları kısıtlayan uygulamaları şiddetle kınıyoruz."



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