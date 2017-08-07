MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>VPN uygulamaları iPhone'dan neden kaldırıldı?

    VPN uygulamaları iPhone'dan neden kaldırıldı?

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 07:34Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 07:34

    Tim Cook, App Store'dan lakdırılan VPN uygulamaları konusunda ilk kez konuştu; şirketini böyle savundu!

    Apple geçtiğimiz hafta, Çin hükumetinin emriyle Çin'deki App Store'unda bazı VPN uygulamalarını kaldırdığı için büyük eleştiriyle karşılaşmıştı. Bu yüzden Tim Cook'un firmasını savunmak için öne çıkması sanıyoruz pek şaşırtıcı değil.

    Apple'ın CEO'su firmanın son kazanç toplantısında konuştu ve VPN uygulamalarının Çin'in bu konudaki kanunlarını sıkılaştırması üzerine kaldırılmak zorunda kaldığını açıkladı. Sanal özel ağların (VPN) Çin'de hükumetten lisans almaları gerekiyor.

    Silinen uygulamalar tabii ki bu katılaşan kurallara uymuyorlardı ve Cook'un söylediğine göre firmanın bu konuda pek bir seçeneği yoktu: "Elbette uygulamaları kaldırmamayı tercih ederdik, ama tıpkı diğer ülkelerde yaptığımız gibi, nerede iş yapıyorsak oranın kanunlarına göre hareket ediyoruz."

    Denizde daha çok uygulama var

    Cook, genel tabloya işaret ederek Çin App Store'unda iOS için hala yüzlerce VPN uygulamasının olduğunu söyledi. Bu uygulamaların çoğu da Çin'in dışındaki geliştiricilerden geliyor.

    Ama engellenen VPN firmalarının arasında ExpressVPN ve VyprVPN gibi en tepede yer alan VPN sağlayıcıları var. Bu haftanın başlarında, ExpressVPN şöyle demişti: "Apple'ın Çin'in sansür çabalarını desteklemesi rahatsız edici, bu ifade özgürlüğünü ve sivil hakları kısıtlayan uygulamaları şiddetle kınıyoruz."

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: APPLE'IN KAYIPLARA KARIŞAN 9 ÜRÜNÜ

    Etiketler: apple , vpn , vpn uygulaması , çin , iphone
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri