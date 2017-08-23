VPN uygulamaları bilgilerinizi çalıyor mu?

VPN'ler internette gizliliğinizi koruma altına alsa da, çoğu zaman her şey VPN yazılımını yükleyip, arkanıza yaslanmak kadar basit olmuyor.

Microsoft, Windows 8'den itibaren DNS sorgularını hızlandırmaya yönelik bir işlev sunuyor. Bu, VPN kullansanız bile sisteminizde birden fazla ağ bağdaştırıcısı varsa (örneğin bir Wi-Fi, bir ethernet kartı veya birkaç ethernet bağlantısı gibi), DNS sorgularınız VPN'in dışına sızabilir demek.

Sisteminizde DNS sızıntısının olup olmadığını kontrol etmek için VPN'e bağlanıp dnsleaktest.com adresinde kapsamlı bir test gerçekleştirebilirsiniz. Burada listede servis sağlayıcınızın adını görüyorsanız, DNS sorgularınız, yani alan adı sorgularınız, VPN'in dışına sızıyor demektir. Evet bu, ziyaret ettiğiniz sitelerin alan adlarının şifreli bağlantınızın dışına sızması demek.

Aşağıda buna sebep olan işlevi Windows 8 ve 10'da nasıl kapatacağınızı anlatacağız.

Kullanacağımız Grup İlkesi Düzenleyici aracı Windows'un sadece Pro sürümlerinde bulunuyor. Bu yüzden Windows 10 Home kullanıyorsanız Policy Plus'ı kullanabilirsiniz.

1. Klavyenizdeki Windows tuşuna basın ve gpedit.msc yazıp Enter'a basın.

2. Bilgisayar Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Ağ > DNS İstemcisi yolunu izleyin ve sağ tarafta Çok noktaya ad çözümlemesini kapat üzerine çift tıklayın.

3. Bu ilkeyi etkin hale getirdiğinizde çok noktaya ad çözümlemesi devre dışı kalmış olacak.

Değişikliklerin etkili olması için sisteminizi baştan başlatın. DNS sızıntısını kapatmanın sizi tamamen korumaya almak gibi bir işlevinin olmadığını, güvenliğinizin ve gizliliğinizin birçok faktöre bağlı olduğunu hatırlatalım.

VPN'lerde DNS sızıntısını kapatmak için izlediğiniz başka yöntemler varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz!



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