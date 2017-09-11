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    VPN altın çağını yaşıyor!

    chip.com.tr
    11.09.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 09:58

    VPN kullanımı, özellikle internetteki baskıların da artmasıyla birlikte, adeta altın çağını yaşıyor!

    Amerika ve İngiltere'deki VPN kullanımını karşılaştıran bir ankete göre, VPN'ler en azından Amerika'da şu an çok yaygın kullanılıyor.

    Wombat Security, İngiltere'deki Investigarory Powers Act ve Amerika'daki yeni ISP haklarının VPN ile internete erişim hakkında kullanıcıların fikirlerini nasıl etkilediğini ölçmek için iki ülkeden 1,000 kullanıcıya anket yaptı.

    Anketin sonucuna göre, Amerika'da anket katılımcılarının %65'i ya bir iş cihazında ya da kişisel cihazda bir VPN kullanmış, İngiltere'deki katılımcıların ise sadece %44'ü bir VPN kullanmış (ücretsiz VPN'ler dahil).

    İngiltere katılımcılarının %23'ü VPN'in ne olduğunu bilmelerine rağmen kullanmamayı seçtiklerini söyledi, bu da Amerika'nın %16'sından yüksek.

    Şaşırtıcı şekilde, İngiltere katılımcılarının %33'ü VPN'in ne olduğunu bile bilmediklerini söyledi, Amerika'da bunu söyleyen yüzde sadece %19.

    İnternet, ne kişisel ne de güvenli bir yer ve hoşunuza gitsin ya da gitmesin çevrim içi aktiviteleriniz, VPN gibi ek bir koruma olmadan diğerlerine görünür olacaktır.

    VPN'in en çok kullanılma sebepleri arasında şunlar var: Halka açık Wi-Fi'lerde güvenli olma, çevrim içi güvenli alışveriş, devlet tarafından izlenmekten korunma veya ISP izlemesinden korunma.

    Dünya çapındaki bazı yeni olaylar ve artan siber tehlikeler VPN'leri hem işletmelerin hem de tüketicilerin sığındığı bir yer haline getiriyor.

    Etiketler: vpn , proxy , internet
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