Votiv Kilisesi önünde oturma eylemi başlattılar

‘AFNAİSTAN güvenli değil’, ‘Sınır dışı edilmeyi durdur’ yazılı pankartlar açan göstericiler, pazartesi akşamına kadar sürecek eylem boyunca kilisenin önündeki parkta geceleyecek.

Afgan sığınmacıların sözcüsü Rahim Mücahid, Avusturya’ya sığınan Afganların seslerini başta ülke yöneticileri olmak üzere bütün Avrupa’ya duyurmak için oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

Pazartesi akşam saatlerine kadar oturma eylemi için yetkililerden izin aldıklarını belirten Mücahid, gelişmelere göre gösterinin uzatılabileceğini açıkladı.

Afgan sığınmacıların iade edilmelerini önlemeyi hedeflediklerini söyleyen Mücahid, “Afganistan’da şu an hiçbir şehir güvende değil. Daha dün bir camide bombalı saldırı düzenlendi. Şu an ne Kabil ne de başka bir yer yaşamak için güvenli değil” diye konuştu. .





'ÖLÜME GÖNDERİLİYORUZ'

Afganistan’ın birçok açıdan Suriye ve Irak’tan farklı olmadığına işaret eden Mücahid, şunları söyledi: “Çeşitli yollarla hayatlarını riske atarak Avrupa’ya sığınan insanları tekrar geriye göndermek, onları ölüme göndermekle aynı anlama geliyor. Çünkü buradan giden insanlar ya Taliban’la ya da Afgan ordusuyla hareket edecek, bu da her iki yolun sonunda ölüm olduğu anlamına gelir. Bize her fırsatta Afganistan’ın yaşanabilir, güvenli bir yer olduğu söyleniyor. Eğer Afganistan güvenli bir yerse, neden ülkenin Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai’nin ailesi ve yardımcısının aileleri Amerika’da yaşıyorlar. Devlet Başkanı için güvende olmayan bir ülke bizim gibi sıradan insanlar için nasıl güvenli oluyor?

‘YAŞAM OLMADAN NASIL UYUM OLACAK’

“Ben de sığınmacı olarak bu ülkeye geldim, Avusturyalı yetkililer bizden uyum sağlamamızı istiyorlar. Ancak bunun için elle tutulur bir çalışma söz konusu değil. Yeterince dil kursu ya da eğitim merkezi yok. Bununla beraber daha da önemli olan, burada bulunan sığınmacıların gelecekleri belirsiz. Her gün gönderilme korkusuyla yaşıyorlar. İki ay Almanca kursuna gidecekler, ertesi gün ya geldikleri ülkeye ya da başka bir ülkeye gönderilmeleri söz konusu. Bu nedenle öncelikli olarak Afgan sığınmacıların buradaki durumlarının netlik kazanması gerekiyor. Yaşam olmadan nasıl uyum olacak. Almanya, İsveç ve İtalya’da da benzer gösteriler yapıldı. Bizler de herkes gibi nefes alan normal insanlarız, bize farklı muamele yapılmasını istemiyoruz. Adil bir çözüm için mücadelemizi sürdüreceğiz.”