Vosvos Kartal’ı fena solladı

Alman teknoloji harikasının geçen sene piyasaya sürdüğü yeni model kendi ülkesinde geçmediği araba bırakmamıştı. Ama bu sene Avrupa yollarında o kadar hızlı gidemiyor.
Malumunuz yurdumun yolları delik deşik. Havası farklı, suyu değişik. Yağmur, çamur derken Kartal bir şekilde aşka gelirse “köşeyi dönebilme” imkanımız olacak.
Şoför Mustafa maçtan önce vermiş gazı.
O hızla başlıyoruz yarışa. Kafa kafaya gidiyoruz önceleri.
15. dakikada lastik patlıyor. Yalpalıyor bizim emektar.
H.Deniz Çekin yazıyor
Gavur bakıyor bizde iş yok, basıyor gaza. Sağdan geçiyor, soldan geçiyor.
İmdadımıza pit stop yetişiyor. Türkçesi; yıkama, yağlama molası. Lastik falan değiştiriliyor.
Yeni lastiklerle başlıyoruz yarışın ikinci bölümüne.
Ama bir numara yok. 80’de su kaynatıyoruz. 87’de takla atmaya başlıyor bizim araba.
Yarışı seyredenler Kartal fanatikleri arabanın sahibi ve ortaklarına kızıyor.
Allahtan Rus arabası CSKA İngiltere’de son anda fotofinişe yakalanıyor da “belki üçüncü oluruz” umutları devam ediyor.
“Umut fakirin ekmeği” yazıyor Kartal’ın arka tamponunda.