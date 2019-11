Volvo Car TÃ¼rkiye'den servis hizmetinde yeni bir boyut: Volvo Servis 2.0

Volvo Servis 2.0 konseptinin yaratılış amacı, beklentilerin ötesinde bir servis deneyimi sunmak. Yeni Volvo Servis 2.0 sistemi dahilinde; periyodik bakım işlemlerinde Volvo otomobillerini her yönden en iyi seviyeye getirecek ücretsiz yazılım güncellemeleri, kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak alternatif ulaşım hizmeti ve ücretsiz check-up gibi hizmetler sunuluyor.

Servis hizmetini daha teknik bir boyuta taşımayı hedefleyen Volvo, Servis 2.0 konseptinde altı temel madde üstüne yoğunlaşılıyor:



" Ücretsiz yazılım güncelleme

" Her serviste ücretsiz check-up

" Ulaşım hizmetleri

" Araç yıkama

" Kişisel müşteri kontağı

" Bakım sonrası 1 yıl ücretsiz Volvo OtoLine hizmeti

YAZILIM GÜNCELLEME



Modern otomobillerde onlarca kontrol modülü bulunuyor ve bunların hepsinin birer yazılımla çalıştığı düşünüldüğünde, ücretsiz yazılım güncellemelerinin önemi daha da iyi ortaya çıkıyor. Volvo mühendisleri tarafından sürekli geliştirilen yazılımlar, Volvo Servis 2.0 konsepti ile Volvo Yetkili Servisleri'nde her periyodik bakım işleminde güncelleniyor. Örneğin, sürücü bilgi sistemindeki güncellemeler ile göstergeler daha güvenli ve doğru bilgi sağlayacak şekilde ayarlanıyor. Bu güncellemelerle 2012 model yılına ait bir otomobilin bir takım özelliklerini, 2010 model otomobilde kullanmak mümkün. Güncellemeler arasında sürücünün ilk anda fark edemeyeceği ancak ihtiyaç duyduğu anda devreye girecek pasif güvenlik sistemlerindeki birçok iyileştirme de yer alıyor.

" Klima sistemi: Dışarıdaki koşullar nasıl olursa olsun, sıcaklık ve hava akışının ideal bir şekilde ayarlanması.

" Motorun en iyi duruma getirilmesi: Yakıt-hava karışımının daha iyi ayarlanmasıyla, yanma verimliliğinin artırılması ve yakıt tasarrufu sağlanması.

" Sürücü bilgi sistemi: Göstergelerin daha güvenli ve doğru bilgi

sağlayacak şekilde ayarlanması.

" Otomobilin merkezi kontrol birimi ve pasif güvenlik sisteminin

güncellemesi.

ÜCRETSİZ CHECK-UP



Yetkili servislerde periyodik bakım işlemi gerçekleştiren her Volvo, bilgisayarlı teşhis sistemine bağlanarak bütün güvenlik sistemlerinin doğru bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediği kontrol ediliyor. Check-up işlemlerinin bir parçası olarak, klima sistemi ve akünün durumu da kontrol listesinde yer alıyor. Güncel teknolojik cihazların birçoğu (örneğin, iPod, cep telefonu, yön bulma sistemi vb.) aküden güç alıyor ve akünün durumunun sürekli kontrol edilmesi günümüzde daha büyük önem taşıyor.

ALTERNATİF ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ



Volvo kullanıcıları, otomobilleri servisteyken dahi araçsız kalmak gibi bir endişe taşımıyor. Volvo Servis 2.0 konseptinde, servis yetkilileri aracılığıyla yapılan araç rezervasyonuyla alternatif ulaşım çözümleri de sunuluyor.

HER ZAMAN TEMİZ



Yeni yıkanmış bir otomobil her zaman güzeldir ve bu nedenle Volvo yetkili servislerine bakım için gelen her Volvo, müşterisine tertemiz teslim ediliyor. Volvo Servis 2.0 ile otomobillerin sadece mekanik kontrolü yapılmıyor, dış temizliği ve bakımı da gerçekleştiriliyor.

KİŞİYE ÖZEL SERVİS YETKİLİSİ



Volvo kullanıcıları, Servis 2.0 konsepti ile Volvo tarafından özel olarak eğitilen kişisel servis yetkilisine sahip olma ayrıcalığına da sahip. Kişisel servis iletişim yetkilisi, servis ya da diğer işler; örneğin lastik değişimi ya da araç bakımı için randevu ayarlamak üzere her zaman Volvo sahipleriyle iletişim halinde bulunuyor.

VOLVO OTOLİNE YOL YARDIM HİZMETİ



Volvo sahipleri, otomobillerine periyodik bakım yaptırdıkları zaman, ücretsiz olarak bir yıl uzatılan Volvo OtoLine yol yardım hizmetine de sahip oluyorlar.

Volvo OtoLine, bir arıza durumunda Türkiye'nin her yerinde Volvo sahiplerine 24 saat boyunca yardım için sunulan hizmetin adı. Ve bu yardıma lastik değişimine yardım etmekten, araç onarılırken otel masraflarının karşılanmasına kadar her şey dahil.

EĞİTİMLİ TEKNİSYENLER



Volvo yetkili servislerinde; kapsamlı eğitim almış uzman Volvo teknisyenleri tarafından, Volvo yöntemleri ve Volvo orijinal parçaları kullanılarak en iyi şekilde bakımları gerçekleştiriliyor. Yetkili servislerin, Volvo otomobilleri bilgisayarlı teşhis sistemlerine bağlayarak bütün güvenlik sistemlerinin doğru bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edebilme ayrıcalığı da bulunuyor.