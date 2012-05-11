Volvo Car TÃ¼rkiye'den servis hizmetinde yeni bir boyut: Volvo Servis 2.0

Volvo Servis 2.0 konseptinin yaratÄ±lÄ±ÅŸ amacÄ±, beklentilerin Ã¶tesinde bir servis deneyimi sunmak. Yeni Volvo Servis 2.0 sistemi dahilinde; periyodik bakÄ±m iÅŸlemlerinde Volvo otomobillerini her yÃ¶nden en iyi seviyeye getirecek Ã¼cretsiz yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemeleri, kullanÄ±cÄ±larÄ± yarÄ± yolda bÄ±rakmayacak alternatif ulaÅŸÄ±m hizmeti ve Ã¼cretsiz check-up gibi hizmetler sunuluyor.

Servis hizmetini daha teknik bir boyuta taÅŸÄ±mayÄ± hedefleyen Volvo, Servis 2.0 konseptinde altÄ± temel madde Ã¼stÃ¼ne yoÄŸunlaÅŸÄ±lÄ±yor:

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"Â Ãœcretsiz yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncelleme

"Â Her serviste Ã¼cretsiz check-upÂ Â Â Â

"Â UlaÅŸÄ±m hizmetleri

"Â AraÃ§ yÄ±kama

"Â KiÅŸisel mÃ¼ÅŸteri kontaÄŸÄ±

"Â BakÄ±m sonrasÄ± 1 yÄ±l Ã¼cretsiz Volvo OtoLine hizmeti

YAZILIM GÃœNCELLEME



Modern otomobillerde onlarca kontrol modÃ¼lÃ¼ bulunuyor ve bunlarÄ±n hepsinin birer yazÄ±lÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ã¼cretsiz yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemelerinin Ã¶nemi daha da iyi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Volvo mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan sÃ¼rekli geliÅŸtirilen yazÄ±lÄ±mlar, Volvo Servis 2.0 konsepti ile Volvo Yetkili Servisleri'nde her periyodik bakÄ±m iÅŸleminde gÃ¼ncelleniyor. Ã–rneÄŸin, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bilgi sistemindeki gÃ¼ncellemeler ile gÃ¶stergeler daha gÃ¼venli ve doÄŸru bilgi saÄŸlayacak ÅŸekilde ayarlanÄ±yor. Bu gÃ¼ncellemelerle 2012 model yÄ±lÄ±na ait bir otomobilin bir takÄ±m Ã¶zelliklerini, 2010 model otomobilde kullanmak mÃ¼mkÃ¼n. GÃ¼ncellemeler arasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ilk anda fark edemeyeceÄŸi ancak ihtiyaÃ§ duyduÄŸu anda devreye girecek pasif gÃ¼venlik sistemlerindeki birÃ§ok iyileÅŸtirme de yer alÄ±yor.

"Â Klima sistemi: DÄ±ÅŸarÄ±daki koÅŸullar nasÄ±l olursa olsun, sÄ±caklÄ±k ve hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ideal bir ÅŸekilde ayarlanmasÄ±.

"Â Motorun en iyi duruma getirilmesi: YakÄ±t-hava karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n daha iyi ayarlanmasÄ±yla, yanma verimliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve yakÄ±t tasarrufu saÄŸlanmasÄ±.

"Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼ bilgi sistemi: GÃ¶stergelerin daha gÃ¼venli ve doÄŸru bilgi

saÄŸlayacak ÅŸekilde ayarlanmasÄ±.

"Â Otomobilin merkezi kontrol birimi ve pasif gÃ¼venlik sisteminin

gÃ¼ncellemesi.

ÃœCRETSÄ°Z CHECK-UP



Yetkili servislerde periyodik bakÄ±m iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtiren her Volvo, bilgisayarlÄ± teÅŸhis sistemine baÄŸlanarak bÃ¼tÃ¼n gÃ¼venlik sistemlerinin doÄŸru bir ÅŸekilde iÅŸlevini yerine getirip getirmediÄŸi kontrol ediliyor. Check-up iÅŸlemlerinin bir parÃ§asÄ± olarak, klima sistemi ve akÃ¼nÃ¼n durumu da kontrol listesinde yer alÄ±yor. GÃ¼ncel teknolojik cihazlarÄ±n birÃ§oÄŸu (Ã¶rneÄŸin, iPod, cep telefonu, yÃ¶n bulma sistemi vb.) akÃ¼den gÃ¼Ã§ alÄ±yor ve akÃ¼nÃ¼n durumunun sÃ¼rekli kontrol edilmesi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

ALTERNATÄ°F ULAÅžIM Ã‡Ã–ZÃœMLERÄ°



Volvo kullanÄ±cÄ±larÄ±, otomobilleri servisteyken dahi araÃ§sÄ±z kalmak gibi bir endiÅŸe taÅŸÄ±mÄ±yor. Volvo Servis 2.0 konseptinde, servis yetkilileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan araÃ§ rezervasyonuyla alternatif ulaÅŸÄ±m Ã§Ã¶zÃ¼mleri de sunuluyor.

HER ZAMAN TEMÄ°Z



Yeni yÄ±kanmÄ±ÅŸ bir otomobil her zaman gÃ¼zeldir ve bu nedenle Volvo yetkili servislerine bakÄ±m iÃ§in gelen her Volvo, mÃ¼ÅŸterisine tertemiz teslim ediliyor. Volvo Servis 2.0 ile otomobillerin sadece mekanik kontrolÃ¼ yapÄ±lmÄ±yor, dÄ±ÅŸ temizliÄŸi ve bakÄ±mÄ± da gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

KÄ°ÅžÄ°YE Ã–ZEL SERVÄ°S YETKÄ°LÄ°SÄ°



Volvo kullanÄ±cÄ±larÄ±, Servis 2.0 konsepti ile Volvo tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak eÄŸitilenÂ kiÅŸisel servis yetkilisine sahip olma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±na da sahip. KiÅŸisel servis iletiÅŸim yetkilisi, servis ya da diÄŸer iÅŸler; Ã¶rneÄŸin lastik deÄŸiÅŸimi ya da araÃ§ bakÄ±mÄ± iÃ§in randevu ayarlamak Ã¼zere her zaman Volvo sahipleriyle iletiÅŸim halinde bulunuyor.Â

VOLVO OTOLÄ°NE YOL YARDIM HÄ°ZMETÄ°



Volvo sahipleri, otomobillerine periyodik bakÄ±m yaptÄ±rdÄ±klarÄ± zaman, Ã¼cretsiz olarak bir yÄ±l uzatÄ±lan Volvo OtoLine yol yardÄ±m hizmetine de sahip oluyorlar.

Volvo OtoLine, bir arÄ±za durumunda TÃ¼rkiye'nin her yerinde Volvo sahiplerine 24 saat boyunca yardÄ±m iÃ§in sunulan hizmetin adÄ±. Ve bu yardÄ±ma lastik deÄŸiÅŸimine yardÄ±m etmekten, araÃ§ onarÄ±lÄ±rken otel masraflarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na kadar her ÅŸey dahil.

EÄžÄ°TÄ°MLÄ° TEKNÄ°SYENLER



Volvo yetkili servislerinde; kapsamlÄ± eÄŸitim almÄ±ÅŸ uzman Volvo teknisyenleri tarafÄ±ndan, Volvo yÃ¶ntemleri ve Volvo orijinal parÃ§alarÄ± kullanÄ±larak en iyi ÅŸekilde bakÄ±mlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Yetkili servislerin, Volvo otomobilleri bilgisayarlÄ± teÅŸhis sistemlerine baÄŸlayarak bÃ¼tÃ¼n gÃ¼venlik sistemlerinin doÄŸru bir ÅŸekilde iÅŸlevini yerine getirip getirmediÄŸini kontrol edebilme ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± da bulunuyor.

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