Volkswagen’den eğitime destek

Teknolojik eğitim için bayilerinde kullanılan ekipmanlarla, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi ve otomotiv sektörünün servis hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu deneyimli, markayı tanıyan teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Volkswagen Avek Otomotiv Laboratuvarlarında eğitim alan öğrenciler, Avek Otomotiv’in bayilerinde istihdam edilebilecek ve Volkswagen markasına bağlılık sağlanmış olacak.

2017 yılında başlatılan bu projenin, uzun soluklu olabilmesi için marka ile bilgiler güncellenecek ve başka okullarda da çalışmalar devam edecek.

Sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile sıkça adından bahsettiren Avek Otomotiv yetkilileri; eğitime verdiği önemi, bunun için gerek şirket içi, gerekse şirket dışında eğitim ve kişisel gelişim desteklerinin devam edeceğini belirttiler.