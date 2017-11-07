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    Volkswagen Type 2 geleceğe dönüyor

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 14:12 | Son Güncelleme:

    Bağımsız bir ekip tarafından geliştirilen Volkswagen T2, Geleceğe Dönüş filmiyle akıllara kazınan DeLorean’dan izler taşıyor.

    Beyaz perdenin kült serileri arasında yer alan Geleceğe Dönüş uzun süredir üretimde olmayan DeLorean DMC-12‘yi de ikonik bir model haline getirdi. Doktor ile Marty’nin zaman yolculuğundaki en büyük yardımcıları olarak filmin olmazsa olmazları arasında yer alan modeli, bu yılki İstanbul Autoshow‘a katılım sağlayan meraklılar da canlı görme şansına erişti. Günümüzde sınırlı örnekleriyle karşılaşabildiğimiz bu efsanenin genleriyse bu kez Volkswagen‘in ikonik modeli T2 ile bir araya getirilerek, Geleceğe Dönüş serisine selam gönderiyor.

    Volkswagen Type 2 geleceğe dönüyor

    Log.com.tr'nin haberine göre Marty ve Doktor Brown‘ın yolculuklarını çok daha ferah şekilde yapmasını sağlayabilecek olan bu güzel projede zamanlar arası geçişe yeni yolcular da katılabilir! Yüzümüzdeki tebessümlerle satılara döktüğümüz projeyi hayata geçiren Velocity Motorcars ekibinin yer verdiği detaylarsa DeLorean’a atıf yapar cinsten. İlk başta renk seçeneğiyle bize bunu hissettiren araçta kapıların Gullwing yapıda oluşuyla büyülenişimiz ilk andan itibaren yükselmeye başlıyor.

    Kokpit bölümünde de filmde gidilecek yılın ayarlandığı paneli birebir olarak kullanan ekip, ön konsoldaki parçalar dışında orijinallikten çok fazla taviz vermiyor. 90.000 dolarlık fiyat karşılığında satın alınabileceği söylenen model dünyadaki tek örneğiyle birlikte koleksiyonerlerin garajlarına katılmak için hazırda bekliyor. Eğer siz de zaman yolculuğunda ferah bir iç hacim arıyorsanız bu Volkswagen’i hiç düşünmeden kaçırmayın deriz.

    Etiketler: araba , otomobil
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