VOLKSWAGEN AMAROK Ä°Ã‡Ä°N Ä°STANBUL'A GELEN KALDIRIM PÄ°CASSO'SU Ä°STANBULLULARI KENDÄ°NE HAYRAN BIRAKIYOR!

Binlerce meraklÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 30 saat 30 kilo tebeÅŸir kullanarak Ã§alÄ±ÅŸan KaldÄ±rÄ±m Picasso'sunun son rotuÅŸunun ardÄ±ndan hayranlÄ±k verici eseri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KaldÄ±rÄ±mÄ± delerek yukarÄ± Ã§Ä±kan Amarok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, izleyenlerin nefesini kesiyor. Ã‡izim baÅŸÄ±ndan sonuna kadar Volkswagen Ticari AraÃ§'Ä±n Facebook sayfasÄ±ndan izlenebiliyor. Ä°steyenler 3 boyutlu kaldÄ±rÄ±m resmiyle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirebilecek.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ sokak sanatÃ§Ä±larÄ±ndan ve dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen ÅŸehirlerinde Ã§izdiÄŸi Ã¼Ã§ boyutlu resimlerle bu sanatÄ±n fenomeni haline gelen KaldÄ±rÄ±m Picasso'su Julian Beever, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda hazÄ±rlanan Ã¶zel alanda 3 gÃ¼n sÃ¼ren Ã§izimini bitirdi. 31 MayÄ±s'ta Volkswagen Ticari AraÃ§'Ä±n Pick up modeli Amarok'un tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã§izime baÅŸlayan Ä°ngiliz sanatÃ§Ä±yÄ± tÃ¼m bu sÃ¼re boyunca Ä°stanbullular ve yabancÄ± turistler yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

35 kilo malzeme, 25 farklÄ± tebeÅŸirle geldi



25 farklÄ± renkte olmak Ã¼zere kendisi iÃ§in Ã¼retilmiÅŸ Ã¶zel 30 kilo tebeÅŸir ile toplam 30 saat Ã§izim yapan Julian Beever, Ã¼Ã§ boyutlu dev Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kaldÄ±rÄ±mÄ± delerek dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan bir Amarok'un yanÄ±nda, BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼, BoÄŸaz ve Ä°stanbul'u da resmetti. Bir yandan Ä°stanbul'un yeni yÃ¼zÃ¼ gÃ¶kdelenleri ve modern ÅŸehir manzarasÄ±nÄ± diÄŸer yanda ise doÄŸayÄ± buluÅŸturarak Amarok'un hem ÅŸehir hem de bir off road aracÄ± olduÄŸunu da vurguladÄ±.

Ã‡izim baÅŸÄ±ndan sonuna kadar Volkswagen Ticari AraÃ§'Ä±n Facebook sayfasÄ±ndan izlenebiliyor



Ä°stanbul ve Ä°stanbullular'dan ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°ngiliz sanatÃ§Ä±nÄ±n eserinin yapÄ±m aÅŸamasÄ± Volkswagen Ticari AraÃ§'Ä±n Facebook sayfasÄ±nda da paylaÅŸÄ±ldÄ±. Beever'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n her aÅŸamasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflar da Volkswagen Ticari AraÃ§'Ä±nÂwww.facebook.com/vwticariarac sayfasÄ±nda yer alÄ±yor.

Amarok ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirmek isteyen NiÅŸantaÅŸÄ±'na!



YoÄŸun ilgiden Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen KaldÄ±rÄ±m Picasso'su tÃ¼m Ä°stanbullular'Ä± da resminden keyif almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ä°steyenler bu inanÄ±lmaz Ã§alÄ±ÅŸma ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirebilecek. FotoÄŸraf makinesi yanÄ±nda olmayan ya da daha profesyonel bir Ã§alÄ±ÅŸma isteyenler iÃ§in de Volkswagen Ticari AraÃ§'Ä±n fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± tÃ¼m gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ±'nda olacak ve isteyenlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekerek anÄ±nda tab edecek.Â Etkinlik Pazar akÅŸamÄ±na kadar sÃ¼recek.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN...Â