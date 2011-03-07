Volkswagen, 2010'da pazardan fazla bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 2011'e rekor satÄ±ÅŸla girdiÂ Â Â Â Â Â Â Â

2010 yÄ±lÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 49 artÄ±rarak tarihi rekor kÄ±ran toplam otomobil pazarÄ±ndan bile daha fazla bÃ¼yÃ¼yen Volkswagen, 2011 yÄ±lÄ±na ise Ã§ok hÄ±zlÄ± girdi. DoÄŸuÅŸ Otomotiv-Volkswagen Binek AraÃ§ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Vedat Uygun, Ocak ayÄ±nda 3 bin 599 araÃ§ ile TÃ¼rkiyeâ€™de tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi Ocak ayÄ±na imza attÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Yeni Passat ve yeni Jetta'nÄ±n ardÄ±ndan pazara sunacaÄŸÄ±mÄ±z Polo GTI ve yeni Tiguan ile hÄ±zlÄ± girdiÄŸimiz 2011 yÄ±lÄ±nda 45 bin adetlik satÄ±ÅŸÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

2010 yÄ±lÄ± otomotiv sektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan rekor bir yÄ±l olarak tarihe geÃ§ti. 2010 yÄ±lÄ± Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde binek otomobil pazarÄ±, geÃ§en yÄ±la oranla yÃ¼zde 37.85 artarak, 509 bin 784 adetlik bir satÄ±ÅŸa ulaÅŸtÄ±. DoÄŸuÅŸ Otomotiv-Volkswagen Binek AraÃ§ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Vedat Uygun, bunun sektÃ¶rÃ¼n hareketliliÄŸini gÃ¶steren anlamlÄ± bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, "Biz de bu dÃ¶nemde geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine oranla yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 49 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek, pazardan fazla bÃ¼yÃ¼dÃ¼k" dedi.



YÃ¼zde 11.24 pazar payÄ±

2010 yÄ±lÄ±nda pazara sunduklarÄ± Golf R ve yeni Touareg'in model yelpazesine ek bir dinamizm ve gÃ¼Ã§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uygun, 2010 yÄ±lÄ± sonuna doÄŸru satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± yeni Passat ile birlikte toplam, 39 bin 822 adetlik satÄ±ÅŸ elde ettiklerini hatÄ±rlattÄ±. Uygun, "BÃ¶ylece ithal binek otomobil pazarÄ±nda yÃ¼zde 11.24, toplam binek otomobil pazarÄ±nda ise yÃ¼zde 7.8â€™lik bir pazar payÄ± elde ederek, yÄ±lÄ± hedeflediÄŸimiz doÄŸrultuda kapattÄ±k" diye konuÅŸtu.

DÃ¼nya rekoruna TÃ¼rkiye katkÄ±sÄ±

DÃ¼nya genelinde 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n Volkswagen iÃ§in bir rekor yÄ±lÄ± olduÄŸunu kaydeden Uygun ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "TÃ¼m dÃ¼nya genelindeki satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 13.9 artÄ±ran VW Binek AraÃ§, 2010 yÄ±lÄ±nda 4.5 milyon adetlik bir satÄ±ÅŸ rakamÄ±na ulaÅŸtÄ±. Bu rekorda TÃ¼rkiye pazarÄ±nÄ±n da katkÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k oldu. TÃ¼rkiye, Volkswagenâ€™in en baÅŸarÄ±lÄ± pazarlarÄ± arasÄ±nda 18â€™inci sÄ±rada yer aldÄ±. Ã–zellikle Passat 2010 yÄ±lÄ±nÄ± yÃ¼zde 23.7 pazar payÄ± ile segment lideri olarak kapattÄ±."

34 bin mÃ¼ÅŸteriyi geri kazandÄ±k

Uygun, 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ sonrasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyerek, "MÃ¼ÅŸteri memnuniyetini, showroomdan iÃ§eri girdikleri andan itibaren en Ã¼st seviyede tutmayÄ± amaÃ§layan satÄ±ÅŸ sonrasÄ± hizmetler felsemiz, 2009 yÄ±lÄ±ndan itibaren yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z segment II ve III kampanyalarÄ± ile de yetkili servislerimizi kullanmayan 34 bin mÃ¼ÅŸteri geri kazanmamazÄ± saÄŸladÄ±" dedi.

Sosyal mecra lideri oldu

Sosyal medyada da bir Ã§ok ilke imza atan Volkswagen'in internet sitesi 2010 yÄ±lÄ±nda 7.5 milyon tekil kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan ziyaret edildi. Volkswagen'in TÃ¼rk otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde bir ilk olan iPad showroomâ€™u da Åžubat 2011 sonu itibarÄ±yla 4 bin 150 kiÅŸi tarafÄ±ndan indirilirken, facebook sayfasÄ±nÄ± ise 107 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi takip etti. Vedat Uygun, "Otomotivde sosyal mecralarÄ±n lideri olduk" dedi.



Model ataÄŸÄ±na kalktÄ±k, 2011'de 45 bin adetlik satÄ±ÅŸ hedefledik



2011 yÄ±lÄ±nÄ±n, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l gibi ekonomik aÃ§Ä±dan dÃ¼zenli ve istikrarlÄ± olmasÄ± halinde, bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rlerde olduÄŸu gibi, otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde de olumlu bir seyir izleneceÄŸini kaydeden Vedat Uygun, binek otomobil sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ise yÄ±l sonunda 2010 yÄ±lÄ± seviyelerinde olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸini sÃ¶yledi. Genel olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Ocak ayÄ± rakamlarÄ±nÄ±n da bu tahminlerini desteklediÄŸini sÃ¶yleyen Uygun ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "2011 Ocak ayÄ±, Volkswagen Binek AraÃ§â€™Ä±n en Ã§ok araÃ§ sattÄ±ÄŸÄ± Ocak ayÄ± oldu. Volkswagen Binek AraÃ§ 3 bin 599 araÃ§ ile TÃ¼rkiyeâ€™de tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi Ocak ayÄ±na imza attÄ±. 2011 yÄ±lÄ±na model ataÄŸÄ±yla girip, KasÄ±m ayÄ±nda pazara sunduÄŸumuz yeni Passat'Ä±n ardÄ±ndan, Ocak ayÄ±nda yeni Jetta'yÄ± mÃ¼ÅŸterilerimizle buluÅŸturduk. Yine yÄ±l iÃ§erisinde, Polo GTI ve Yeni Tiguan modellerimizi de getirerek 2011 yÄ±lÄ± sonunda 45 bin adetlik bir satÄ±ÅŸ rakamÄ±na ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz."

Â

Yeni Passat, yorgun sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ uyarÄ±yor



2010 yÄ±lÄ± sonunda pazara sunulan sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n lideri yeni Passat, tÃ¼m motor seÃ§eneklerinde Bluemotion Teknolojisine sahip olmasÄ±yla son derece Ã§evreci. Yeni Passat biri benzinli olmak Ã¼zere 3 farklÄ± motor seÃ§eneÄŸiyle TÃ¼rkiye'de satÄ±lÄ±yor. BlueMotion Technology ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ 1.4 TSI 122 hp, 1.6 TDI 105 hp ve 2.0 TDI 140 hpÂ motorlar ile kullanÄ±cÄ±larÄ±n performans ve dÃ¼ÅŸÃ¼k yakÄ±t tÃ¼ketimi taleplerine farklÄ± alternatifler sunuyor.

Start/Stop standart

Yeni Passatâ€™ta Start/stop (dur-kalk) ve Fren Enerjisi Geri KazanÄ±m Sistemi tÃ¼m donanÄ±mlarda standart olarak yer alÄ±yor. Fonksiyonel ve okunmasÄ± kolay gÃ¶stergeler, matlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ krom dekorlar yÃ¼ksek standart donanÄ±mÄ± ve genel tasarÄ±m yapÄ±sÄ± ile Yeni Passat kullanÄ±cÄ±larÄ±na keyifli ve rahat yolculuklar vaad ediyor. Ãœst dÃ¼zey teknolojik donanÄ±mlara da sahip olan Yeni Passatâ€™ta, opsiyonel olarak sunulan Dinamik AydÄ±nlatma AsistanÄ±â€™nlÄ± Bi-xenon farlar, Ã¶n cama entegre kamera ile gÃ¶rÃ¼ÅŸ seviyesini her zaman maksimumda tutarken, standart olarak sunulan Dinamik Viraj FarlarÄ± da virajlarÄ± sorun olmaktan Ã§Ä±karÄ±yor.

Teknolojiler Ã¶n planda

GÃ¼venlik konusundaki hassas tutumunu Yeni Passatâ€™ta da devam ettiren Volkswagen, rakipleriyle arasÄ±nda fark yaratan ÅžehiriÃ§i Fren AsistanÄ± ve Yorgunluk AlgÄ±lama AsistanÄ± gibi teknolojilerle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Segmentinin en kapsamlÄ± gÃ¼venlik paketine sahip olan Yeni Passat, Comfortline paketinden itibaren standart olarak sunulan Yorgunluk Takip AsistanÄ± ile kullanÄ±cÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼ÅŸ tekniÄŸini belirli periyotlarla sistem tarafÄ±ndan kontrol altÄ±nda tutup, yorgunluÄŸu hissedip sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ uyarÄ±yor. Elektronik Park Freniâ€™nin bir dÃ¼ÄŸme ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Yeni Passatâ€™ta, opsiyonel olarak sunulan Adaptif HÄ±z Sabitleyici (ACC) ile gÃ¼venli sÃ¼rÃ¼ÅŸler sunarken, ÅžehiriÃ§i Fren AsistanÄ± ise ÅŸehir iÃ§indeki kaza olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± azaltÄ±yor.



Cimri Jetta geldi, en sporcu Polo ve yeni Tiguan yolda

VOLKSWAGEN'in Ocak ayÄ±nda pazara sunduÄŸu Yeni Jetta sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en cimri otomobili. Benzinli otomobillerde segmentinin en dÃ¼ÅŸÃ¼k yakÄ±t tÃ¼ketimine sahip 1.2 TSI 105 hp motor seÃ§eneÄŸi ile pazara sunulan yeni Jetta'nÄ±n bu motor seÃ§eneÄŸinde Trendline, Comfortline ve Highline olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ farklÄ± donanÄ±m seviyesi bulunuyor.

180 beygirlik Polo

Volkswagen'in 2011 yÄ±lÄ±ndaki model ataÄŸÄ±nÄ±n bir sonraki adÄ±mÄ± ise, Polo ailesinin en sportifi Yeni Polo GTI olacak. 1.4 TSI motorla elde edilen 180 hp gÃ¼Ã§, standart olarak sunulan 7 ileri DSG ÅŸanzÄ±manla ulaÅŸÄ±lan 229 km/s maksimum hÄ±z ve yalnÄ±zca 5,9 lilterilk etkileyici yakÄ±t tÃ¼ketim deÄŸeri ileÂ Polo GTI 2011â€™in yÄ±ldÄ±zÄ± olmaya aday. 0-100km/s hÄ±zlanmasÄ±nÄ± 6,9 snâ€™de yapan Yeni Polo GTIâ€™Ä±n CO2 emisyon deÄŸerleri de son derece dÃ¼ÅŸÃ¼k; 139 g/km. Polo model ailesinin en performanslÄ±sÄ± olan Polo GTIâ€™da sportif ÅŸasiye ESP ve XDS (Elektronik Diferansiyel Kilidi) entegre edilerek sportif ve gÃ¼venli bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ vaadediliyor. â€˜Normalâ€™ Poloâ€™ya gÃ¶re 15mm daha alÃ§altÄ±lan Polo GTI, 17 inÃ§lik jantlarÄ±yla son derece gÃ¶z alÄ±cÄ±. Yeni Polo GTI, 1,4lt TSI 180 hp versiyonuyla, yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren TÃ¼rkiyeâ€™de olacak. Volkswagen DNAâ€™sÄ± doÄŸrultusunda yenilenen bir yÃ¼ze kavuÅŸacak olan Yeni Tiguan ise bu yÄ±l iÃ§inde TÃ¼rkiyeâ€™de olacak.Â



SÃ¼rekli geliÅŸim VW'nin ilkesidir