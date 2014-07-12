Volkan'ın teknesinde

Yıldırım, önceki gün de Fenerbahçe ve Milli Takım kalecisi Volkan Demirel tarafından teknede ağırlandı. Demirel, teknesine eşi Gonca ve kızlarıyla birlikte konuk olan başkanı en iyi şekilde ağırlayabilmek için tekne personelini alarma geçirdi. Hiçbir şeyin eksik edilmemesi için sürekli direktifler veren ve uzun süre oturmayan usta kaleci, daha sonra Aziz Yıldırım’la koyu bir sohbete daldı. Akşam saatlerine kadar teknede kalan Yıldırım, ardından Gümüşlük’e geçerek Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Önder Fırat’la buluştu. Gümüşlük’teki bir balıkçıda akşam yemeği yiyen ikiliye Fırat’ın sevgilisi Tuğba Coşkun da eşlik etti.

Uzun bir beraberliğin ardından yolları ayrılan Önder Fırat ve Tuğba Coşkun’un yeniden barıştığı ortaya çıktı. Fırat ve Coşkun, uzun bir aradan sonra ilk kez Gümüşlük’te, Aziz-Gonca Yıldırım çiftiyle çıktıkları yemekte bir arada görüntülendi.

